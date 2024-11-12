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Денис Казанський Журналіст

Такі тепер герої у Росії

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На Донеччині Клименко організував концтабір для російських військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Цей генерал прославився тим, що організував справжній концтабір для своїх же солдатів

У Севастополі поховали комбрига 5-ї омсбр імені Захарченка, російського генерала Павла Клименка, якого раніше вбило fpv-дроном.

Путін посмертно надав йому звання героя Росії.

Цей генерал прославився тим, що організував справжній концтабір для своїх же солдатів на території донецької шахти «Петровська». Серед інших, його люди закатували там до смерті відомого американського добровольця «ДНР» Рассела Бентлі (Техаса), який приїхав воювати за рускій мір в 2014 році. Його прийняли за американського шпигуна та били струмом, доки він не помер.

У коментарях до поста про загибель генерала Клименка родичі російських військових писали йому лише прокляття та раділи його смерті, через що некролог навіть довелося видалити.

Такі тепер герої у Росії фото 1

До речі, ходять чутки, що генерала вбив зовсім не українській fpv-дрон, а свій, оскільки сталося це у тилу, у Красногорівці, яку росіяни вже давно захопили. Таким чином йому нібито помстилися за тортури та м'ясні штурми власні ж підлеглі.

Такі тепер герої у Росії.

Джерело
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Теги: росія окупанти бойовики на Донбасі «ДНР» війна

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Денис Казанський

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