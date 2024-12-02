«Бажано на три букви». Зеленський розповів, на які поступки має піти РФ під час переговорів

За словами українського лідера, Україна хоче бути сильнішою, щоб закінчити війну у 2025 році

Зеленський прокоментував можливість підготовки до переговорів з Росією

Російська Федерація має усвідомити злочини, які скоює в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Коли главу держави запитали, на які поступки має піти РФ під час можливих мирних перемовин, він відповів: «На що повинна піти Росія? На три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить – вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом. Поки що наші плани незмінні. Авжеж, ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику».

Зеленський також зазначив, що його переговори з Олафом Шольцом у форматі тет-а-тет тривали майже дві з половиною години замість запланованих 40 хвилин, їхніми основними темами стали посилення фронту, майбутня роль Євросоюзу та запрошення для України в НАТО.

«Я говорив, наскільки нам важливо мати серйозні гарантії безпеки, я був достатньо відкритим з канцлером щодо теми НАТО і щодо наших гарантій безпеки. В кого ми віримо, а кому вже ніколи не повіримо. Нехай всі деталі залишаться між нами, тому була така довга бесіда», – сказав він.

🇺🇦Наші плани незмінні, ми маємо бути сильнішими, щоб закінчити війну у 2025 році - президент Зеленський під час спільного брифінгу з канцлером Олафом Шольцем



📹Ми - Україна pic.twitter.com/kkcq8IzeOW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 2, 2024

Крім того, за словами президента, на зустрічі йшлося про зміну влади у Сполучених Штатах. «Ми дуже сподіваємося, що підтримка нової адміністрації Сполучених Штатів Америки буде сильною, ще сильнішою, і що політика Сполучених Штатів не зміниться. Передусім маємо говорити про це тут, у Європі, і думати, як можна ще посилити нашу державу, які б виклики нас не чекали», – зауважив український лідер.

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ.

Кіт Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що поставки американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з РФ. Варто зазначити, що цим планом передбачалося припинення вогню на основі переважаючих ліній зіткнення. І Трамп нібито позитивно відреагував на цю стратегію.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що найважче питання, яке пов'язане з потенційними мирними переговорами з Росією, це особа переговорника. Бо наразі вона не хоче миру.

До слова, колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що після 20 січня, коли відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа, американська військова та економічна допомога Україні може значно скоротитися, а переговори з Росією розпочнуться швидко