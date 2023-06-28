Ризики зі сторони Росії. Естонія закликає європейських союзників посилити оборону

Кая Каллас зазначила, що нарощування оборонної промисловості і власної обороноздатності в цьому плані є надзвичайно важливим

Лідерка Естонії Кая Каллас наголошує, що Росія та Білорусь є загрозами для безпеки Європи

Європейські країни повинні підвищити свою обороноздатність як проти Росії, так і проти Білорусі. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою в Брюсселі, повідомляє CNN.

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«Ми розглядаємо Білорусь як співагресора. Тому вони весь час працювали разом з Росією. Ми знаємо про Росію і Білорусь те, що вони непередбачувані і небезпечні. І це не змінилося», – заявила Каллас відповідаючи на питання, чи становлять «вагнерівці» в Білорусі ризик для Естонії.

Каллас зауважила, що нарощування оборонної промисловості й обороноздатності сьогодні є надзвичайно важливими, у зв'язку з чим країни Європи повинні почати робити відповідні кроки. Зокрема прем'єр Естонії додала, що її країна готова допомогти у відновленні України, а російські лідери повинні нести відповідальність за свої дії.

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«Україна є жертвою російської війни. І, згідно з міжнародним правом, Росія повинна відшкодувати збитки; нам потрібне рішення, яке дозволило б використовувати заморожені активи, які були вилучені за допомогою санкцій у російських громадян і компаній, для компенсації збитків. Мій уряд також працює над відповідним законопроектом, але нам потрібне європейське рішення», – заявила естонська лідерка.

Президентка Європарламенту, зі свого боку, наголосила на необхідності закрити міжнародні лазівки і посилити санкції проти Росії. Також Метсола додала, що спроба заколоту в Росії піднімає питання про «крихкість Російської Федерації».

«Тому для ЄС найважливіше – не змінювати курс; ми не можемо відволікатися на політику Кремля і повинні продовжувати і посилювати нашу підтримку України в цьому контексті», – додала Метсола.

Нагадаємо, що сусідня з Росією країна збирається посилити контроль на кордоні. Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до прем'єра країни Іраклія Гарібашвілі з вимогою негайно скликати засідання Ради національної безпеки у зв'язку з останніми подіями в сусідній Росії.