Президент присвоїв Малюку звання Героя України

Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року в місті Коростишів Житомирської області. З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. У 2005 році закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю «Правознавство». Згодом здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

За час служби в регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. З 2014 року брав участь в АТО на Донбасі, нагороджений відзнакою президента України.

З січня 2020 року по 13 березня 2020 року – перший заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Перший заступник Голови СБУ – начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ (з 13 березня 2020 року по 26 липня 2021 року).

З 16 по 27 лютого 2022 року – заступник міністра внутрішніх справ, а з 28 лютого по 3 березня 2022 року – заступник голови СБУ. 3 березня 2022 року указом президента призначений першим заступником голови Служби безпеки. З 18 липня 2022 по 7 лютого 2023 – тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ.

25 березня 2022 року Малюку присвоєно звання бригадного генерала, 1 грудня 2022 року – звання генерал-майора, а 6 січня 2024 року – генерал-лейтенанта. 7 лютого 2023 року за поданням Зеленського Верховна Рада проголосувала за призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України.