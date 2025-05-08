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Президент присвоїв Малюку звання Героя України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент присвоїв Малюку звання Героя України
Голова Служби безпеки отримав звання Героя України
фото: вікіпедія

Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Малюку

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України голові Служби безпеки Василю Малюку. Як інформує «Главком», відповідний указ №299/2025 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Малюку Василю Васильовичу – генерал-лейтенанту», – йдеться в указі.

Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року в місті Коростишів Житомирської області. З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. У 2005 році закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю «Правознавство». Згодом здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

За час служби в регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. З 2014 року брав участь в АТО на Донбасі, нагороджений відзнакою президента України.

З січня 2020 року по 13 березня 2020 року – перший заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Перший заступник Голови СБУ – начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ (з 13 березня 2020 року по 26 липня 2021 року).

З 16 по 27 лютого 2022 року – заступник міністра внутрішніх справ, а з 28 лютого по 3 березня 2022 року – заступник голови СБУ. 3 березня 2022 року указом президента призначений першим заступником голови Служби безпеки. З 18 липня 2022 по 7 лютого 2023 – тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ.

25 березня 2022 року Малюку присвоєно звання бригадного генерала, 1 грудня 2022 року – звання генерал-майора, а 6 січня 2024 року – генерал-лейтенанта. 7 лютого 2023 року за поданням Зеленського Верховна Рада проголосувала за призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України.

До слова, голова Служби безпеки України Василь Малюк розповідав, що російські спецслужби хотіли вбити його та голову ГУР Кирила Буданова. «Буданова збиралися вбити на минулий Великдень перед інавгурацією Путіна. Планувався і замах на мене», – казав Малюк.

Раніше Служба безпеки України повідомила про викриття агента ФСБ у своїх лавах. Затримував чиновника сьогодні зранку особисто голова СБУ Василь Малюк. Відповідне повідомлення з'явилося в соцмережах спецслужби.

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Теги: Герой України Володимир Зеленський Василь Малюк

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