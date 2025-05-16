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Рубіо відповів, чи буде представник від США на переговорах у Стамбулі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рубіо відповів, чи буде представник від США на переговорах у Стамбулі
Рубіо на переговорах не буде
фото з відкритих джерел

Рубіо також додав, що зустріч президентів Трампа і Путіна залежить від них самих, а більше інформації з'явиться після повернення Трампа з закордонного турне

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що він не буде присутній на переговорах РФ та України в Стамбулі сьогодні, 16 травня. Про це він повідомив на брифінгу в Анталії, передає «Главком».

Водночас Рубіо запевнив, що хтось з американської команди долучиться до переговорів з Росією. 

«Сподіваюся, ці переговори відбуватимуться між Україною і Росією за участі наших турецьких партнерів, а також представника чи представників нашої сторони на відповідному рівні. Я так чи інакше мав бути тут на засіданні НАТО. Але ми приїхали, бо отримали інформацію про можливу пряму зустріч росіян і українців. План спочатку був саме такий. Ви всі чули те ж саме. Але цього не сталось. А якщо й відбудеться, то не на тому рівні, на який ми розраховували. Хотів би помилитися», – сказав він.

Також він пояснив, що хронометраж домовленостей щодо термінів зустрічі Трампа та Путіна залежатиме від самих президентів. Та додав, що більше проясниться після повернення Трампа з Близького Сходу.

Окрім цього, Кремль розіслав пропагандистським медіа методичні рекомендації щодо висвітлення переговорів, що відбуваються в Стамбулі. Росіян готують до провалу перемовин.

Зазначається, що ЗМІ мають висвілювати інформацію за інструкцією, а акцент слід робити на очільника російської делегації Володимира Мединського, який продовжує роботу розпочату ще 2022 році на переговорах у тому ж Стамбулі. 

Окремо вказано, що диктатор Путін затверджував склад делегації самостійно та без впливу США чи України.

Тим часом очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що вони чекатимуть українську сторону на перемовинах у п'ятницю, 16 травня,

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

Як відомо, за день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

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Теги: Марко Рубіо Дональд Трамп путін переговори Стамбул

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