Безвіз для росіян. Сербія окреслила позицію

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Сербія залишається однією з небагатьох європейських країн, яка зберігає безвізовий режим із Росією

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Белград не планує скасовувати безвізовий режим для громадян Росії, попри тиск з боку Європейського Союзу та переговори про вступ країни до ЄС. Про це пише bb.lv, передає «Главком».

За словами Вучича, повідомлення про нібито підготовку візових обмежень для росіян є дезінформацією. Він зазначив, що особисто перевірив цю інформацію у керівництва парламенту та отримав підтвердження, що жодних рішень чи голосувань із цього приводу не було.

«Я почув новину про те, що Сербія вводить візи для росіян, і справді не знав, про що йдеться. Хтось просто дозволив дезінформації завдати шкоди Сербії», – заявив сербський президент.

Вучич наголосив, що його країна збереже тісні відносини з Москвою і не має наміру відмовлятися від безвізового режиму для громадян РФ. За його словами, навіть якщо подібні ініціативи з'являться, вони можуть бути оперативно переглянуті.

Сербія залишається однією з небагатьох європейських країн, яка зберігає безвізовий режим із Росією та не приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Москви після початку повномасштабної війни в Україні. Водночас Белград офіційно продовжує курс на вступ до ЄС та веде переговори щодо членства в об'єднанні.

Раніше голова парламенту Сербії Ана Брнабич спростувала уявлення про особливу близькість Белграда з Москвою та пояснила, чому країна не приєдналася до антиросійських санкцій.

До слова, Європейський Союз призупинив усі виплати Сербії за планом розвитку через погіршення ситуації із судовою системою.