Сербія виділить €2 млн на українську енергетику та допоможе відбудувати одне з міст
Володимир Зеленський зустрівся із сербським прем’єр-міністром Джуро Мацутом
Сербія виділить €2 млн на підтримку української енергетичної системи, а також долучиться до відбудови одного з постраждалих від війни міст. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».
Під час розмови із сербським прем’єр-міністром Джуро Мацутом Зеленський поінформував про наслідки російських ударів по Україні, зокрема про останню атаку, яка відбулася в ніч проти 8 серпня.
Окрім цього, сторони обговорили розвиток Дунайського коридору та зміцнення зв’язків між Україною, Західними Балканами та Європейським Союзом.
Також Зеленський подякував за готовність узяти участь у відновленні одного з українських міст, що зазнало руйнувань через російську агресію. Про який саме населений пункт йдеться, посадовці не розголошують.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 серпня зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем у Палаці Сербії в Белграді.
Як відомо, у липні Александар Вучич під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» несподівано змінив свою звичну риторику. Він заявив, що Белград повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Також політик анонсував посилення гуманітарної допомоги, підтримки української енергетики та участь Сербії у відбудові українських міст.
Коментарі — 0