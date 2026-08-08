Сербія виділить €2 млн на українську енергетику та допоможе відбудувати одне з міст

Володимир Зеленський зустрівся із сербським прем’єр-міністром Джуро Мацутом

Сербія виділить €2 млн на підтримку української енергетичної системи, а також долучиться до відбудови одного з постраждалих від війни міст. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».

Під час розмови із сербським прем’єр-міністром Джуро Мацутом Зеленський поінформував про наслідки російських ударів по Україні, зокрема про останню атаку, яка відбулася в ніч проти 8 серпня.

🇺🇦🇷🇸Президент України провів зустріч із прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом



Обговорили наслідки російських ударів, підготовку України до зими, розвиток Дунайського коридору та спільні економічні й логістичні проєкти.



Окремо йшлося про підтримку української енергетики –… pic.twitter.com/esZYeZ35zJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 8, 2026

Окрім цього, сторони обговорили розвиток Дунайського коридору та зміцнення зв’язків між Україною, Західними Балканами та Європейським Союзом.

Також Зеленський подякував за готовність узяти участь у відновленні одного з українських міст, що зазнало руйнувань через російську агресію. Про який саме населений пункт йдеться, посадовці не розголошують.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 серпня зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем у Палаці Сербії в Белграді.

Як відомо, у липні Александар Вучич під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» несподівано змінив свою звичну риторику. Він заявив, що Белград повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Також політик анонсував посилення гуманітарної допомоги, підтримки української енергетики та участь Сербії у відбудові українських міст.