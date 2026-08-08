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Сербія виділить €2 млн на українську енергетику та допоможе відбудувати одне з міст

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Сербія виділить €2 млн на українську енергетику та допоможе відбудувати одне з міст
У Белграді президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський зустрівся із сербським прем’єр-міністром Джуро Мацутом

Сербія виділить €2 млн на підтримку української енергетичної системи, а також долучиться до відбудови одного з постраждалих від війни міст. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».

Під час розмови із сербським прем’єр-міністром Джуро Мацутом Зеленський поінформував про наслідки російських ударів по Україні, зокрема про останню атаку, яка відбулася в ніч проти 8 серпня.

Окрім цього, сторони обговорили розвиток Дунайського коридору та зміцнення зв’язків між Україною, Західними Балканами та Європейським Союзом.

Також Зеленський подякував за готовність узяти участь у відновленні одного з українських міст, що зазнало руйнувань через російську агресію. Про який саме населений пункт йдеться, посадовці не розголошують.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 серпня зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем у Палаці Сербії в Белграді. 

Як відомо, у липні Александар Вучич під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» несподівано змінив свою звичну риторику. Він заявив, що Белград повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Також політик анонсував посилення гуманітарної допомоги, підтримки української енергетики та участь Сербії у відбудові українських міст. 

Теги: Сербія Україна Володимир Зеленський Європа

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