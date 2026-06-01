Сербія почала обговорювати візовий режим із Росією

У Белграді визнали, що безвіз для росіян може стати перешкодою на шляху до ЄС

У Сербії почали обговорювати можливість запровадження візового режиму для громадян Росії. Це питання пов'язують із вимогами Європейського Союзу, які країна має виконати для просування на шляху до членства в блоці. Про це в інтерв'ю російськимЗМІ заявив голова комітету сербського парламенту з питань діаспори та сербів регіону Драган Станоєвич, повідомляє «Главком».

За словами політика, тема скасування безвізового режиму з Росією вже обговорюється в контексті виконання вимог Брюсселя. «Питання візового режиму з РФ обговорюється як виконання тих розділів і підрозділів вимог Брюсселя, які включають і введення віз для громадян Росії», – заявив Станоєвич.

Він додав, що, згідно з окремими оцінками, необхідні зміни мають бути реалізовані до кінця 2026 року. Водночас, за його словами, такі вимоги зазвичай виконуються приблизно за пів року до вступу держави до Європейського Союзу.

Попри це, сербський депутат сумнівається, що влада найближчим часом наважиться на такий крок. На його думку, скасування безвізового режиму з Росією може викликати негативну реакцію серед значної частини населення країни та призвести до втрати підтримки чинною владою.

«Я вважаю, що ми далекі від вступу і від скасування візового режиму, тому що владі в Сербії тільки цього ще не вистачало для повної капітуляції, яка спричиняє погіршення ситуації в Сербії та критичну втрату підтримки серед населення», – сказав Станоєвич.

Сербія залишається однією з небагатьох європейських країн, яка зберігає безвізовий режим із Росією та не приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Москви після початку повномасштабної війни в Україні. Водночас Белград офіційно продовжує курс на вступ до ЄС та веде переговори щодо членства в об'єднанні.

