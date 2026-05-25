Сербія не вважає Росію братньою країною – спікерка парламенту

Ана Брнабич: єдина причина відмови від санкцій – власний досвід їх болючості

Голова парламенту Сербії Ана Брнабич спростувала уявлення про особливу близькість Белграда з Москвою та пояснила, чому країна не приєдналася до антиросійських санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сербський портал Nova.rs.

Вучич спілкується з Путіним – як і деякі лідери ЄС

Брнабич виступила на полях міжнародної конференції Globsec у Празі. Там вона відкинула характеристику відносин Белграда з Москвою як «братніх».

«Я б не стала називати ці відносини братніми. Наш президент Вучич спілкується з Путіним, але й деякі лідери країн ЄС підтримують зв'язок із Кремлем», – зазначила вона.

Як приклад Брнабич навела словацького прем'єра Роберта Фіцо, який відвідав Москву цього року. Вучич, за її словами, у Москві 2025 року не був. При цьому Брнабич підкреслила, що Сербія однозначно засудила вторгнення Росії в Україну, назвавши його «чистим актом агресії та порушенням міжнародного права», і голосувала за виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Травма 90-х і відмова від санкцій

Єдину причину, чому Сербія не запровадила санкцій проти Москви, спікер пов'язала з власною історією країни.

«Єдина причина, чому ми не ввели санкцій проти Росії, – це те, що самі були під санкціями в 1990-х. Наш народ не любить санкцій», – пояснила вона.

Разом з тим Брнабич зазначила, що торгівля між Сербією та Росією невелика – менша, ніж з Боснією і Герцеговиною, – тож економічний чинник не є ключовим у цьому рішенні.

Окремо спікер торкнулася теми євроінтеграції. За її словами, членство в ЄС лишається «стратегічним пріоритетом» Сербії, однак «правила гри» змінилися порівняно з 2014 роком, і це, на її думку, несправедливо щодо країн-кандидатів.

Нагадаємо, у липні 2025 року сербський міністр у справах Європи Неманія Старович заявив, що Белград може запровадити санкції проти Росії, якщо перспектива вступу до ЄС стане «очевидною». До слова, нині у сербській столиці тривають масштабні антиурядові протести – поліція застосувала сльозогінний газ проти десятків тисяч демонстрантів, які вимагають відставки Вучича та дострокових виборів.