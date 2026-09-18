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Україна та Сербія рухаються до ЄС: Зеленський зустрівся з Вучичем

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна та Сербія рухаються до ЄС: Зеленський зустрівся з Вучичем
Зустріч Зеленського та Вучича відбулася на першому Карпатському саміті
фото: Офіс президента України

Президенти також обговорили російські удари та домовленості, яких досягли під час попередньої зустрічі в Белграді

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем під час Карпатського саміту. Однією з тем переговорів стала європейська інтеграція України та Сербії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента. 

«Обговорили з паном Президентом домовленості, досягнуті під час мого візиту до Белграда. Детально – і про європейську інтеграцію України та Сербії, ситуацію з російськими ударами. Продовжимо наш двосторонній діалог», – написав президент.

Зеленський також подякував Вучичу за участь Сербії у форматі Карпатської ініціативи. За його словами, важливо розвивати цей формат так, щоб держави регіону отримували нові економічні та безпекові можливості.

«Важливо розвивати його так, щоб кожна держава регіону знаходила для себе потрібні економічні та безпекові можливості», – зазначив глава держави.

Під час звернення до учасників Карпатського саміту Зеленський окремо заявив, що Україна та Сербія мають спільну європейську перспективу. «Сьогодні тут Україна та Сербія – дві країни, які будуть у Європейському Союзі. Наші народи на це заслуговують», – сказав президент.

Він додав, що через спільну роботу та реалізацію регіональних ініціатив країни можуть наближатися до мети повноправного членства в ЄС.

«Карпатська вісімка» (C8)новий формат регіональної співпраці, створений за ініціативою України. До нього увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія.

Мета формату – посилити співпрацю держав Карпатського регіону у питаннях безпеки, економіки, енергетики, транспорту, логістики, інфраструктури та розвитку прикордонних регіонів.

Перший саміт C8 проходить 18–20 вересня 2026 року в Буковелі на Івано-Франківщині. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув на установчий саміт «Карпатської вісімки» та анонсував окремі тривалі переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони планують обговорити участь Польщі в антибалістичній коаліції, двосторонні відносини та регіональну співпрацю.

 

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Теги: Сербія Володимир Зеленський Україна євроінтеграція

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