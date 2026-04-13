Головна Світ Політика
search button user button menu button

Петер Мадяр зробив заяву про зустріч із Зеленським

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Getty Images

Петер Мадяр готує розворот у відносинах із Зеленським

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр підтвердив свій намір провести особисту зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, кардинально змінюючи дипломатичний курс Будапешта. Про це він заявив під час пресконференції у Будапешті, інформує «Главком».

Мадяр висловив переконання, що прямий діалог між лідерами двох сусідніх країн є неминучим. «Ми обов’язково зустрінемося, якщо не деінде, то у Європейській раді», – наголосив політик.

Окрім анонсу зустрічі, лідер опозиції, що переміг на виборах, зробив кілька різких заяв щодо російської агресії, які суттєво відрізняються від риторики Віктора Орбана:

  • Україна – жертва: Мадяр підкреслив, що «усі в Угорщині знають, що Україна є жертвою» у цій війні.
  • Право на суверенітет: Він заявив, що ніхто ззовні не має права диктувати Києву умови миру.
  • Критика «лицемірства»: Політик назвав заклики до поступок територіями «обурливою та лицемірною риторикою». За його словами, в аналогічній ситуації жоден угорець не погодився б віддати свої повіти загарбнику.

Мадяр також наголосив, що необхідною умовою для нормалізації відносин з Україною буде врегулювання прав угорської меншини, яка проживає на її території. Однак, на його думку, це зрозуміло і українському керівництву, оскільки як українська, так і угорська сторони виявляли готовність розглянути це питання, хоча їм і не вдалося вирішити його спільно.

«Главком» писав, що Мадяр виступив проти пришвидшеного вступу України до ЄС. За його словами, країни мають пройти однаковий процес. Він додав, що в Угорщині можуть провести референдум щодо підтримки членства України, якщо вона виконає всі умови.

Переможець парламентських виборів в Угорщині та лідер партії «Тиса» Петер Мадяр окреслив свою позицію щодо майбутніх контактів із російським диктатором Володимиром Путіним. На відміну від свого попередника Віктора Орбана, Мадяр не планує виступати ініціатором діалогу з Москвою.

Теги: Петер Мадяр росія Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua