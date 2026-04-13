Петер Мадяр зробив заяву про зустріч із Зеленським

Петер Мадяр готує розворот у відносинах із Зеленським

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр підтвердив свій намір провести особисту зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, кардинально змінюючи дипломатичний курс Будапешта. Про це він заявив під час пресконференції у Будапешті, інформує «Главком».

Мадяр висловив переконання, що прямий діалог між лідерами двох сусідніх країн є неминучим. «Ми обов’язково зустрінемося, якщо не деінде, то у Європейській раді», – наголосив політик.

Окрім анонсу зустрічі, лідер опозиції, що переміг на виборах, зробив кілька різких заяв щодо російської агресії, які суттєво відрізняються від риторики Віктора Орбана:

Україна – жертва: Мадяр підкреслив, що «усі в Угорщині знають, що Україна є жертвою» у цій війні.

Право на суверенітет: Він заявив, що ніхто ззовні не має права диктувати Києву умови миру.

Критика «лицемірства»: Політик назвав заклики до поступок територіями «обурливою та лицемірною риторикою». За його словами, в аналогічній ситуації жоден угорець не погодився б віддати свої повіти загарбнику.

Мадяр також наголосив, що необхідною умовою для нормалізації відносин з Україною буде врегулювання прав угорської меншини, яка проживає на її території. Однак, на його думку, це зрозуміло і українському керівництву, оскільки як українська, так і угорська сторони виявляли готовність розглянути це питання, хоча їм і не вдалося вирішити його спільно.

«Главком» писав, що Мадяр виступив проти пришвидшеного вступу України до ЄС. За його словами, країни мають пройти однаковий процес. Він додав, що в Угорщині можуть провести референдум щодо підтримки членства України, якщо вона виконає всі умови.

Переможець парламентських виборів в Угорщині та лідер партії «Тиса» Петер Мадяр окреслив свою позицію щодо майбутніх контактів із російським диктатором Володимиром Путіним. На відміну від свого попередника Віктора Орбана, Мадяр не планує виступати ініціатором діалогу з Москвою.