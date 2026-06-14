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Reuters: Жорстокість найманців РФ спровокувала масовий приплив людей до лав «Аль-Каїди»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Reuters: Жорстокість найманців РФ спровокувала масовий приплив людей до лав «Аль-Каїди»
Російські найманці вбивають мирне населення Малі
фото з відкритих джерел

За останні два роки малійські солдати та російські найманці убили в 3-4 рази більше цивільних, ніж джихадисти

Ісламістські бойовики угруповання JNIM, пов'язані з «Аль-Каїдою», кардинально змінили свою стратегію в Малі, перейшовши від жорстоких страт до виконання адміністративних і соціальних функцій. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

На підконтрольних територіях вони збирають податки, вирішують земельні спори, роздають їжу й ліки бідним та дозволяють роботу міжнародних гуманітарних місій, намагаючись таким чином здобути політичну легітимність. Попри збереження суворих релігійних заборон на музику чи куріння в регіоні Сахель, терористи стали лояльнішими до використання смартфонів та гри у футбол, через що місцеві жителі адаптуються до нової реальності задля виживання.

Вплив джихадистів стрімко зріс після військових переворотів 2020 та 2021 років, коли військова хунта Малі вислала з країни 15 тис. військових Франції та ООН, залучивши натомість російських найманців із Міноборони РФ та залишків ПВК «Вагнер» (так званий «Африканський корпус»). Поява росіян не зупинила бойовиків: у квітні 2026 року вони в координації з туарегськими сепаратистами здійснили серію зухвалих атак, завдавши ударів по аеропорту в столиці Бамако, ліквідувавши міністра оборони Малі та захопивши низку військових баз.

За даними аналітичної організації ACLED, менша брутальність ісламістів пов'язана зі стабільністю їхньої влади, тоді як дії урядової армії Малі та її російських союзників виявилися значно жорстокішими. За останні два роки малійські солдати та найманці РФ убили в 3-4 рази більше цивільних, ніж джихадисти, через що місцеві чоловіки масово вступають до лав терористичних угруповань у пошуках захисту. Водночас JNIM залишається радикальною структурою, здатною на колективні покарання: через річну блокаду села Джафарабе від голоду й дефіциту ліків померли десятки людей, у січні бойовики знищили паливний конвой із 12 жертвами, а у травні вбили близько 50 мирних мешканців. Аналітики вважають нинішнє пом'якшення тактики спробою бойовиків змусити центральну владу розпочати переговори, проте офіційний Бамако повністю відкидає будь-який діалог.

JNIM (Угруповання перемоги ісламу й мусульман) – це потужна західноафриканська бойова ісламістська організація, яка є офіційним регіональним відділенням Аль-Каїди в Сахелі. 

Нагадаємо, «Африканський корпус» Міноборони Росії та армія малійської хунти розпочали виведення сил з бази в Агельхоці – третього великого опорного пункту на півночі країни, залишеного за тиждень.

За даними джерела Le Monde, до 25 квітня в Агельхоці перебувало близько ста російських бійців. Вранці 5 травня з табору виїхало щонайменше 30 автомобілів, щоб приєднатися до колони, яка раніше залишила Тессаліт – ключовий військовий «супертабір» на півночі країни. Відступ відбувається без бою в рамках «всеосяжної угоди», досягнутої за посередництва Алжиру. За словами малійського посередника, обізнаного з переговорами, Алжир «ніколи не хотів бачити іноземні війська на своїх кордонах – ані французькі в минулому, ані російські сьогодні».

Теги: росія Аль-Каида

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