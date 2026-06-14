NYT: Президент Туреччини проміняв Путіна на Україну

Після початку повномасштабної війни в Україні Путін став дедалі більше залежати від турецького лідера

Війна в Україні кардинально змінила баланс сил

Несподіване партнерство між Туреччиною та Росією на Близькому Сході, яке сформувалося близько десяти років тому під час війни в Сирії, наразі розпадається. Замість колишньої співпраці з Москвою Анкара допомагає Україні закріпитися в регіоні, де раніше Володимир Путін мав значний вплив. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Початкова взаємодія між Реджепом Таїпом Ердоганом та Володимиром Путіним була неоднозначною через протилежні інтереси в Сирії: Анкара підтримувала повстанців, які намагалися усунути диктатора Башара Асада, а Росія воювала на його боці. Попри це, сторони знаходили компроміси. Зокрема, у 2016 році Росія дозволила Туреччині розпочати вторгнення на північ Сирії, контролюючи сирійський авіапростір, а Туреччина натомість обмежила допомогу повстанцям. Цей формат посилював присутність обох країн у регіоні, створював тріщини в західних альянсах для Путіна та давав Ердогану союзника в період напружених відносин з НАТО.

Хоча спочатку Ердоган виступав молодшим партнером, війна в Україні кардинально змінила баланс. Опинившись в ізоляції з боку Заходу, Путін став дедалі більше залежати від турецького лідера, який відмовився від санкцій і перетворив Туреччину на центр для російських інвестицій, торгівлі та енергетичних потоків.

Справжнім зламом у відносинах стало повалення режиму Башара Асада наприкінці 2024 року. Росія, залучена у війну в Україні, не надала йому допомоги. Москва спробувала терміново налагодити контакти з новим тимчасовим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа та продовжила постачання нафти, опинившись у ситуації, коли їй доводиться домовлятися з урядом, сформованим із людей, яких російська авіація бомбардувала роками. Натомість Туреччина повернула собі домінантне становище та використала цей момент для зміцнення позицій у НАТО та переформатування відносин з РФ.

Важливим наслідком цих змін став перший візит президента України Володимира Зеленського до Сирії у квітні. Прибувши на турецькому державному літаку, український президент провів переговори з Ахмедом аль-Шараа та очільником МЗС Туреччини. Сторони обговорили військову та енергетичну співпрацю. Зараз Туреччина бере участь у модернізації сирійської армії для відходу від радянського впливу, а Україна отримує можливість задіяти свій досвід у військовому виробництві та веденні війни безпілотників у країні, яка раніше перебувала в орбіті впливу Москви.

Паралельно Київ розвиває військові зв'язки з країнами Перської затоки, використовуючи свій досвід боротьби проти іранського озброєння. Після атак Ірану на сусідні держави за допомогою «шахедів» (які Росія застосовує проти України), Володимир Зеленський направив українські групи протиповітряної оборони до Саудівської Аравії, Катарy, Об'єднаних Арабських Еміратів.

Туреччина, маючи міцні оборонні зв'язки у Перській затоці, розглядає таку роль України як корисне доповнення до власних регіональних пропозицій. Водночас, для Росії, яка роками вибудовувала економічні та безпекові контакти з монархіями Перської затоки, цей зсув став черговою стратегічною невдачею.

Допомога Ердогану у просуванні українських інтересів чітко засвідчує втрату Путіним здатності демонструвати глобальну силу. Анкара припинила балансувати між НАТО та Москвою, повернувши собі свободу дій після десятиліття покірності Росії. Для України, якій необхідні союзники та джерела доходів, цей вихід на Близький Схід відкриває можливість закріпитися у статусі гаранта безпеки.

Нагадаємо, Україна та Туреччина працюють над масштабними енергетичними проєктами, які передбачають спільний видобуток газу в Чорному морі та створення нового маршруту постачання блакитного палива до Європи через українську газотранспортну систему. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль після переговорів із міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарсланом Байрактаром

До слова, Україна виявила значні запаси природного газу на чорноморському шельфі ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. За оцінками співрозмовників Reuters, одне з родовищ вважається одним із найперспективніших у всьому Чорноморському регіоні.