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Референдум у Швейцарії: ультраправі пропонують обмежити кількість населення

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Референдум у Швейцарії: ультраправі пропонують обмежити кількість населення
Результат голосування може мати далекосяжні наслідки для економіки та відносин Берна з ЄС
фото: Reuters

Найбільша загроза полягає у відносинах Швейцарії з Євросоюзом

У неділю, 14 червня 2026 року, громадяни Швейцарії беруть участь у загальнонаціональному референдумі. Головним питанням бюлетеня стала резонансна пропозиція ультраправої Швейцарської народної партії законодавчо закріпити жорстку «стелю» чисельності постійного населення країни. Наразі у Швейцарії проживає близько 9,1 млн осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Організатори голосування аргументують свою позицію занепокоєнням через масову імміграцію, яка, на їхню думку, перевантажує систему охорони здоров’я, провокує дефіцит та здорожчання житла, а також створює критичний тиск на громадський транспорт та екологію.

Запропонована SVP конституційна реформа передбачає, що чисельність постійного населення Швейцарії не повинна перевищувати 10 млн осіб аж до 2050 року. Ініціатива містить покроковий план жорсткого реагування:

Попереджувальний поріг (9,5 млн): якщо населення досягне цієї позначки (що за поточних темпів може статися вже близько 2030 року), уряд та парламент будуть зобов'язані негайно запровадити суворі обмеження. Зокрема, йдеться про суттєве скорочення надання притулку та ускладнення процедури возз'єднання сімей для іноземців.

Критичний поріг (10 млн): у разі досягнення цієї межі влада матиме застосувати «всі доступні інструменти» для зменшення кількості мешканців. Якщо протягом двох років ситуацію не вдасться врегулювати внутрішніми ресурсами, Берн буде юридично зобов'язаний розірвати міжнародні угоди, які стимулюють приріст населення.

Найбільша загроза полягає у відносинах Швейцарії з Євросоюзом. Ухвалення законопроєкту автоматично поставить під удар Угоду про вільний рух робочої сили з ЄС від 1999 року, яка є фундаментом доступу країни до єдиного європейського ринку. Розірвання цього договору за принципом «гільйотини» нівелює й інші двосторонні економічні та торговельні пакети, включно з участю в Шенгенській і Дублінській системах.

Населення Швейцарії демонструвало стрімке зростання – з 7,2 млн на початку 2000-х до понад 9 млн у 2026 році. Близько 27% теперішніх жителів конфедерації є іноземними громадянами, причому майже 64% з усіх новоприбулих за ці роки – це вихідці з країн ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA). За офіційними урядовими прогнозами, природним шляхом позначки у 10 млн країна мала б досягти на початку 2040-х років.

Аби ініціатива набула чинності, вона має отримати «подвійну більшість» – тобто підтримку як більшості виборців на загальнонаціональному рівні, так і більшості окремих кантонів країни. Перші офіційні результати підрахунку голосів очікуються вже сьогодні у другій половині дня.

Нагадаємо, Швейцарія продовжить торговельні переговори зі Сполученими Штатами попри нові претензії Вашингтона та загрозу запровадження додаткових мит.

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Теги: Швейцарія референдум населення

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