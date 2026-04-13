Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»

Російський диктатор Володимир Путін поки не планує телефонувати Петеру Мадяру

У Кремлі заявили, що наразі в графіку російського диктатора Володимира Путіна немає контактів із переможцем парламентських виборів в Угорщині Петером Мадяром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника президента Росії Дмитра Пєскова.

За словами представника Кремля, попри відсутність негайних планів на розмову, Москва розраховує на налагодження діалогу в майбутньому.

«У графіку Путіна поки що немає контактів з Мадяром, але Кремль сподівається, що згодом вони відбудуться», – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр чітко окреслив свою позицію щодо комунікації з Кремлем. Він заявив, що не збирається першим телефонувати Путіну.

Водночас Мадяр підкреслив: якщо російський диктатор зателефонує йому сам, він «візьме слухавку», щоб особисто закликати Путіна припинити загарбницьку війну проти України.

«Главком» писав, що переможець парламентських виборів Петер Мадяр анонсував радикальні зміни до Конституції країни. Головна мета реформи – унеможливити узурпацію влади та запобігти сценаріям тривалого правління, подібним до багаторічного перебування на посаді Віктора Орбана.

Також Угорщині були передані сигнали щодо можливих контактів між президентом України Володимиром Зеленським і лідером угорської партії «Тиса» Петером Мадяром. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, з угорською стороною необхідно вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.