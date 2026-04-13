Головна Новини
search button user button menu button

Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
У Путіна поки нема планів телефонувати Мадяру
фото: російські медіа

Російський диктатор Володимир Путін поки не планує телефонувати Петеру Мадяру 

У Кремлі заявили, що наразі в графіку російського диктатора Володимира Путіна немає контактів із переможцем парламентських виборів в Угорщині Петером Мадяром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника президента Росії Дмитра Пєскова.

За словами представника Кремля, попри відсутність негайних планів на розмову, Москва розраховує на налагодження діалогу в майбутньому.

«У графіку Путіна поки що немає контактів з Мадяром, але Кремль сподівається, що згодом вони відбудуться», – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр чітко окреслив свою позицію щодо комунікації з Кремлем. Він заявив, що не збирається першим телефонувати Путіну.

Водночас Мадяр підкреслив: якщо російський диктатор зателефонує йому сам, він «візьме слухавку», щоб особисто закликати Путіна припинити загарбницьку війну проти України.

«Главком» писав, що переможець парламентських виборів Петер Мадяр анонсував радикальні зміни до Конституції країни. Головна мета реформи – унеможливити узурпацію влади та запобігти сценаріям тривалого правління, подібним до багаторічного перебування на посаді Віктора Орбана.

Також Угорщині були передані сигнали щодо можливих контактів між президентом України Володимиром Зеленським і лідером угорської партії «Тиса» Петером Мадяром. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, з угорською стороною необхідно вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.

Читайте також:

Теги: вибори путін Угорщина Дмитро Пєсков Петер Мадяр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Драма Орбана. Чи буде в Угорщині Майдан після виборів?
28 березня, 08:45
Орбан заявив, що що Ющенко «може розраховувати» на нього, якщо колись якась іноземна держава погрожуватиме йому чи його родині
Орбан зухвало відповів на лист Ющенка
14 березня, 16:59
Сійярто звинуватив Київ у зриві вигаданої зустрічі
Дипломатичні галюцинації Сійярто: у МЗС України дотепно висміяли фантазії угорського колеги
16 березня, 19:13
Трамп розповів про свій рівень довіри до лідерів держав
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Згідно з останніми опитуваннями, напередодні виборів «Тису» підтримують 58% виборців
Угорщина вийде з ЄС? Мадяр попередив про небезпеку у разі перемоги Орбана на виборах
26 березня, 07:42
Йоган Вадефуль заявив, що Путін втягнувся у війну Ірану
Путін допомагає Ірану з ударами: у Німеччині назвали мету Кремля
27 березня, 19:21
Кремль обмежує соцмережі та звʼязок у Росії для тотального контролю за населенням
Пашинян поглузував з Путіна через заборону «Телеграму»
1 квiтня, 20:40
Ключові держави Євразії балансують між США, Китаєм і РФ
Названо вісім країн, без яких неможливий новий світовий баланс – аналіз The Post
7 квiтня, 02:28
Лі: Зустріч із Путіним була б найкрутішою подією у житті
Канадський хокеїст, який грає в Росії, зробив скандальну заяву про Путіна
4 квiтня, 17:10

Новини

Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Сьогодні, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Сьогодні, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:38
Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу (відео)
Сьогодні, 15:11
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua