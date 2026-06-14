Politico: Курорт зятя Трампа в Албанії спровокував масштабні політичні демонстрації

Амбіції Албанії щодо вступу до Європейського Союзу до 2030 року опинилися під загрозою

Заплановане будівництво розкішного курортного комплексу вартістю €1,4 млрд на південному узбережжі Албанії, інвестором якого виступив зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, спровокувало наймасштабніші народні демонстрації в країні з моменту падіння комунізму в 1991 році. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Проєкт на 10 тис. місць розгорнули в заповідній зоні дикої природи Піше Поро-Нарта, яка є частиною дельти річки Вйоса – однієї з найчистіших диких річок Європи, де мешкають фламінго та гніздяться рідкісні черепахи. Через загрозу знищення екосистеми та початок прокладання будівельної дороги без екологічної експертизи, країну охопила хвиля протестів, яка отримала назву «революція фламінго».

Протягом кількох тижнів екологічний протест переріс у масштабну політичну кампанію проти всього правлячого класу Албанії. Десятки тисяч громадян у Тирані та інших великих містах (Шкодер, Дуррес, Леже, Гірокастра), а також албанська діаспора за кордоном вимагають відставки та ув'язнення прем'єр-міністра Еді Рами та лідера опозиції Салі Беріші. Обурення людей викликане багаторічною корупцією, неконтрольованим туризмом та загальним низьким рівнем життя в країні. При цьому сам Еді Рама спровокував ще більший гнів суспільства, заявивши в інтерв'ю, що іноземні інвестори на кшталт Кушнера є головним пріоритетом для уряду, оскільки вони «приносять гроші», а міжнародні ЗМІ цікавляться ситуацією виключно через гучне ім'я родини Трампа.

На тлі внутрішнього хаосу амбіції Албанії щодо вступу до Європейського Союзу до 2030 року опинилися під загрозою. Брюссель висловив глибоке занепокоєння через руйнування довкілля та ухвалення владою суперечливих законів про стратегічні інвестиції, які створювалися спеціально для полегшення забудови заповідників і укладання непрозорих контрактів із наближеними особами. ЄС попередив, що це може закрити шлях до закриття екологічного розділу переговорів. Наразі ситуація залишається заплутаною: Єврокомісія заявляє про обіцянки албанського міністра навколишнього середовища призупинити роботи для проведення оцінки впливу на природу, тоді як уряд Албанії офіційно заперечує старт будівництва, попри вже прокладену через дюни технічну дорогу. Водночас, з'явилися повідомлення, що інвестиційна група Кушнера Affinity Partners могла вийти з проєкту, проте офіційних коментарів щодо цього немає, а плани Кушнера та Іванки Трамп щодо розбудови сусіднього дикого острова Сазан досі залишаються в силі.

Нагадаємо, дочка американського президента Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер опинилися в центрі гучного скандалу через масштабний інвестиційний проєкт на узбережжі Албанії. Йдеться про створення елітного туристичного напрямку, який охоплює острів Сазан – колишню комуністичну військову базу, та заповідну зону Піше Поро-Нарта. Проєкт викликав гостру критику з боку екологічних організацій та спровокував масові протести і сутички з поліцією у столиці Тирані під гаслом «Албанія не продається».