Чи відбудеться розмова Мадяра з Путіним? Лідер «Тиси» озвучив свою позицію

glavcom.ua
Лідер угорської партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що відповість на телефонний дзвінок російського диктатора Володимира Путіна

Переможець парламентських виборів в Угорщині та лідер партії «Тиса» Петер Мадяр окреслив свою позицію щодо майбутніх контактів із російським диктатором Володимиром Путіним. На відміну від свого попередника Віктора Орбана, Мадяр не планує виступати ініціатором діалогу з Москвою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Мадяра.

Під час спілкування з журналістами Петер Мадяр чітко дав зрозуміти, що епоха регулярних візитів та телефонних дзвінків до РФ з ініціативи Будапешта добігла кінця.

«Якщо Путін зателефонувати мені, я візьму слухавку. Але я не дзвонитиму йому сам», – підкреслив переможець парламентських виборів в Угорщині.

Мадяр також розкрив зміст своєї ймовірної розмови з очільником Кремля. За його словами, він не збирається шукати компромісів коштом України. Головний меседж до Путіна буде коротким і безапеляційним: негайне припинення війни. Мадяр наголосив, що в разі розмови з диктатором прямо заявить про необхідність виведення військ та завершення агресії проти України.

«Думаю, Путін не послухається моєї поради, але я сподіваюся, він буде змушений припинити цю війну», – наголосив лідер «Тиси».

Мадяр додав, що, як і у багатьох країн Європи, Угорщина матиме прагматичні відносини з РФ, тому що географію змінити не можна.

«Главком» писав, що переможець парламентських виборів Петер Мадяр анонсував радикальні зміни до Конституції країни. Головна мета реформи – унеможливити узурпацію влади та запобігти сценаріям тривалого правління, подібним до багаторічного перебування на посаді Віктора Орбана.

Нагадаємо, що Угорщині були передані сигнали щодо можливих контактів між президентом України Володимиром Зеленським і лідером угорської партії «Тиса» Петером Мадяром. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, з угорською стороною необхідно вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.

Раніше повідомлялось, що 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

