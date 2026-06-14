Депутат Держдуми РФ закликав Путіна припинити війну

Депутат Державної думи РФ В'ячеслав Мархаєв зазаначив, що Росія опинилася на межі масштабного соціального вибуху та хаосу

Депутат Державної думи РФ від Комуністичної партії В'ячеслав Мархаєв виступив із різкою критикою на адресу Кремля, звинувативши керівництво країни в неефективному управлінні та зажадавши негайного плану припинення війни в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на The Telegraph.

У своєму зверненні політик заявив, що Росія опинилася на межі масштабного соціального вибуху та хаосу через внутрішні проблеми. Серед ключових деструктивних чинників Мархаєв назвав тотальну корупцію, панування олігархії, удари українських безпілотників углиб російської території, а також катастрофічні втрати найактивнішої та найрепродуктивнішої частини населення на фронті. Він підкреслив, що провина за можливу дестабілізацію повністю ляже на чинну владу, а внутрішнім хаосом неминуче скористається Захід для знищення залишків російської державності.

Видання The Telegraph зазначає, що демарш Мархаєва відображає ширшу тенденцію розколу в російському політикумі, де все більше діячів відкрито відходять від офіційного курсу Кремля. Зокрема, наприкінці травня інший депутат-комуніст Ренат Сулейманов заявив про неминучий крах російської економіки, яка не здатна витримати подальше фінансування «СВО», і закликав до миру. Крім того, у березні прокремлівський блогер Ілля Ремесло публічно закликав Володимира Путіна піти у відставку, назвавши його «воєнним злочинцем», а саму війну – тупиковою. Невдоволення серед населення та еліт також підігрівається жорсткими обмеженнями інтернету, низькими темпами просування армії РФ та зростанням воєнних витрат, які викликають тривогу у російського Мінфіну.

Додатковим свідченням системної кризи в РФ стало рішення підконтрольного уряду Всеросійського центру вивчення громадської думки припинити публікацію відкритих рейтингів довіри до президента. Це відбулося на тлі падіння популярності Путіна до рекордно низького за весь час війни рівня: у квітні лише 29,5% респондентів внесли його до списку політиків, яким вони реально довіряють.

В'ячеслав Мархаєв – російський державний, політичний та військовий діяч, чинний депутат Державної думи РФ VIII скликання від партії КПРФ. Він відомий своєю специфічною позицією: залишаючись частиною російської системної влади, Мархаєв регулярно виступає з різкою критикою Кремля.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року російська влада накинула завісу цензури – як явної, так і прихованої – на новини, інакомислення та дискусії про війну, не кажучи вже про політику президента Володимира Путіна.

У відповідь росіяни почали масово використовувати VPN – онлайн-інструменти, які приховують місцезнаходження користувача та дозволяють читати нецензуровані новини без втручання держави. Це не подобається російським регуляторам, а тим більше потужним спецслужбам країни. Посадовці намагалися обмежити або навіть криміналізувати використання VPN.

До слова, оглядач видання The Washington Post Девід Ігнатіус у своєму аналізі зазначає, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін стали заручниками власних хибних рішень і не здатні завершити розв'язані ними конфлікти.