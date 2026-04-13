Мадяр зробив перші заяви про Україну

Мадяр виступив проти пришвидшеного вступу України до ЄС

Лідер партії «Тиса» та переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр зробив заяву про кредит для України обсягом €90 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Мадяра.

За словами майбутнього премʼєра Угорщини, Орбан погодив цей кредит у грудні з умовою, що Угорщина не робитиме свого внеску із Чехією та Словаччиною. «Це рішення вже було прийняте в грудні в Брюсселі, тому я не знаю, навіщо його знову переглядати», – сказав лідер партії «Тиса».

Мадяр наголосив, що це питання «не буде на столі» до моменту формування уряду партії «Тиса».

Зокрема, Мадяр виступив проти пришвидшеного вступу України до ЄС. За його словами, країни мають пройти однаковий процес. Він додав, що в Угорщині можуть провести референдум щодо підтримки членства України, якщо вона виконає всі умови.

Також лідер партії «Тиса» зробив заяву про війну в України. «Україна є жертвою цієї війни. Всі це знають... Ми не можемо просити жодну країну відмовитися від своєї території», – сказав він.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

Згодом президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

До слова, у Будапешті тисячі людей вийшли святкувати перемогу опозиції на парламентських виборах і зміну влади після 16 років правління прем'єра Віктора Орбана. Раніше Петер Мадяр виступив перед своїми прихильниками у Будапешті після виборів, заявивши про історичну перемогу.

Зауважимо, Міністерство закордонних справ України скасовує рекомендації громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини. Зокрема, Угорщині були передані сигнали щодо можливих контактів між президентом України Володимиром Зеленським і лідером угорської партії «Тиса» Петером Мадяром.