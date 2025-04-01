Глави МЗС Німеччини та Литви прибули до Києва

Бербок анонсувала виділення Україні додаткових €130 млн гуманітарної допомоги він Німеччини

Сьогодні, 1 квітня, до Києва з візитом прибули міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс та голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild та пост литовського міністра.

«Прибув у вільний Київ, щоб висловити непохитну підтримку Литви відважному українському народу. Ми продовжимо стояти поруч з вами у вашій боротьбі за свободу та суверенітет», – зазначив Будріс, додавши, що Литва підтримує сильну, стійку і процвітаючу Україну в ЄС.

До Києва також приїхала і міністерка закордонних справ Німеччини. Це її одинадцятий візит в Україну і, ймовірно, останній за час перебування на посаді. Бербок анонсувала виділення Україні додаткових €130 млн гуманітарної допомоги він Німеччини.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок приїхала в Україну фото: dpa

«Через тупикову ситуацію між США та Росією абсолютно важливо, щоб ми показали, що ми стоїмо за Україну та підтримуємо її ще більше зараз», – сказала очільниця МЗС Німеччини..

Бербок наголосила, що Україна готова негайно припинити вогонь, проте російський диктатор Володимир Путін затягує час, уникає миру та продовжує свою агресивну війну, порушуючи міжнародне право.

Голова німецького МЗС зазначила, що на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО хоче донести до американської сторони, що не варто піддаватися тактиці затягування часу, яку застосовує Путін. Водночас вона запевнила, що майбутній федеральний уряд Німеччини й надалі надаватиме Україні масштабну підтримку.

До слова, верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.