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СБУ затримала агента з Придністров’я, який мав викрасти дронові технології України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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СБУ затримала агента з Придністров’я, який мав викрасти дронові технології України
Російський агент приїхав в Україну під виглядом підприємця, який нібито імпортує продовольчу продукцію
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Куратором зловмисника був так званий заступник міністра оборони Придністров’я

Служба безпеки затримала російського агента поблизу Одеси. Ним виявився мешканець невизнаного Придністров’я, який намагався здобути секретні українські розробки у сфері безпілотних систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, щоб виконати завдання, шпигун прибув на Одещину і мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює з дронами. Агент сподівався отримати через нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА.

«На всіх етапах ворожої спецоперації шпигун доповідав своєму куратору – «заступнику міністра оборони Придністров’я», що співпрацює з російським Головним розвідувальним управлінням», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Служба безпеки викрила агента одразу, коли він прибув у нашу державу під виглядом підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію.

«Надалі СБУ документувала кожен крок зловмисника, що дозволило затримати його «на гарячому», коли він намагався одержати флеш-носій з таємною інформацією у сфері БпЛА. За матеріалами справи, фігурант планував вивезти її до невизнаного Придністров’я, щоб налагодити там власне виробництво бойових дронів для РФ», – додають правоохоронці.

Фігурант отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114 (шпигунство);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила на три роки в’їзд в Україну румунській політикині Діані Йованович-Шошоаке, яка публічно озвучувала російські наративи і навіть зверталася до очільника Кремля Путіна із закликами до захоплення українських територій.

До слова, прокурори в апеляції відстояли покарання для агентів, які навели ракетний удар по аеропорту Івано-Франківська на початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Теги: СБУ безпілотник Одеса Придністров'я російські агенти

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