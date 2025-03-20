СБУ затримала агента з Придністров’я, який мав викрасти дронові технології України

Російський агент приїхав в Україну під виглядом підприємця, який нібито імпортує продовольчу продукцію

Куратором зловмисника був так званий заступник міністра оборони Придністров’я

Служба безпеки затримала російського агента поблизу Одеси. Ним виявився мешканець невизнаного Придністров’я, який намагався здобути секретні українські розробки у сфері безпілотних систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, щоб виконати завдання, шпигун прибув на Одещину і мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює з дронами. Агент сподівався отримати через нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА.

«На всіх етапах ворожої спецоперації шпигун доповідав своєму куратору – «заступнику міністра оборони Придністров’я», що співпрацює з російським Головним розвідувальним управлінням», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Служба безпеки викрила агента одразу, коли він прибув у нашу державу під виглядом підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію.

«Надалі СБУ документувала кожен крок зловмисника, що дозволило затримати його «на гарячому», коли він намагався одержати флеш-носій з таємною інформацією у сфері БпЛА. За матеріалами справи, фігурант планував вивезти її до невизнаного Придністров’я, щоб налагодити там власне виробництво бойових дронів для РФ», – додають правоохоронці.

Фігурант отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114 (шпигунство);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила на три роки в’їзд в Україну румунській політикині Діані Йованович-Шошоаке, яка публічно озвучувала російські наративи і навіть зверталася до очільника Кремля Путіна із закликами до захоплення українських територій.

До слова, прокурори в апеляції відстояли покарання для агентів, які навели ракетний удар по аеропорту Івано-Франківська на початку повномасштабного вторгнення Росії.