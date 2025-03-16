Сумки, іграшки, самокат. Комунальники Кропивницького показали «скарби» з каналізації

Забита каналізація підтоплювала підвали багатоповерхівок

Сумки, флешки, вологі серветки, іграшки, самокат, засоби гігієни, ганчір'я знаходять комунальники у каналізаційних трубах Кропивницького. Інколи, щоб прочистити, доводиться спускаються всередину труби. Кількість заявок, які отримують щодня різна – від 30 до 70. Скільки вдається виконати, залежить від обсягу робіт. Про це розповідає «Главком» із посиланням на «Суспільне».

У третю неділю березня в Україні відзначається День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.

Працівник служби водовідведення спускається у колодязь фото: suspilne.media

Як розповів служби водовідведення водоканалу Ігор Сікорський, три тижні чистять у Кропивницькому затор у каналізаційному колекторі на вулиці Незалежності. Працівники служби водовідведення спускаються на шість метрів у колодязь, щоб звільнити трубу діаметром 50 сантиметрів. Вона забита на 90%.

«За допомогою гідродинамічної машини бруд, що є безпосередньо в каналізаційних трубах, вимивається до колодязів, а звідти ручним способом виймається назовні».

Забита каналізація підтоплювала підвали багатоповерхівок.

«Це спальні мікрорайони на вулиці Незалежності, Леоніда Каденюка, а також декілька будинків з вулиці Героїв України. Здебільшого в трубі рештки, які не розкладаються. Вже виймали декілька великих картатих сумок, різні наповнювачі для котячих туалетів, ганчір’я й багато будівельного сміття. Це викидають до нас у колодязі».

Зі слів Ігоря Сікорського, за день прочищають 50 метрів труби. З кожного каналізаційного колодязя дістають 500-600 кілограмів осаду та сміття.

Дитячий самокат із каналізації фото: suspilne.media

«Дитячі іграшки знаходимо. Минулого тижня дістали самокат з труби, який став поперек труби й «заріс» відходами. Проблема не вирішувалась досить довго, поки ми звідти його не дістали. Він був на проміжку десь 20 метрів в трубі. Ще був надувний крокодил іграшка. Все через колодязі робиться, наче диверсія якась».

У середині труби працівники перебувають 15-20 хвилин по черзі, а перед тим, як спуститись колодязем, його провітрюють, розповів слюсар Олексій Манюта.

«Дуже важко дихати. Хотілось, аби люди з розумінням ставились до нашої роботи, було б і нам простіше і їм би не смерділо та не забивалось. Якщо каналізація жиром забита то це зрозуміло, а якщо ганчірками – навіщо кидати їх в каналізацію? Як кажуть нам люди: «Ми вам за це гроші платимо», але воно того не варте».

Нагадаємо, на озері «Зелене» у Подільському районі Києва встановлять камери відеоспостереження. Це дасть можливість комунальникам завчасно запобігати забрудненню водойми. Також було ініційовано співпрацю з комунальним підприємством «Інформатика» з метою вирішення нагальної проблеми незаконного сміттєзвалища, розташованого поблизу озера «Зелене».

До слова, правоохоронці Києва повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів колишньому посадовцю комунального об'єднання «Київзеленбуд». Йому інкримінують переплату 200 тис. грн за матеріали під час ремонту парку навколо озера Срібний Кіл. Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури. Правоохоронці встановили, що ексзаступник начальника управління з капітальних вкладень комунального об'єднання, «розуміючи, що вартість будівельних матеріалів, зокрема щебеню та піску, є завищеною у порівнянні з ринковими, підписав акти виконаних робіт».