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«Пік несправедливості». Мер Тбілісі відреагував на запроваджені проти проросійської влади Грузії санкції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Пік несправедливості». Мер Тбілісі відреагував на запроваджені проти проросійської влади Грузії санкції
Мер Тбілісі Каха Каладзе
фото з відкритих джерел

Каха Каладзе заявив, що обмеження щодо Грузії закінчаться нібито 20 січня, коли до влади прийде Трамп

Мер Тбілісі Каха Каладзе та генеральний секретар проросійської партії «Грузинська мрія» прокоментував санкції, які запровадили деякі країни проти низки грузинських політиків та чиновників. Про це передає Sova.

Він заявив, що все це нібито закінчиться 20 січня, коли в США запрацює нова адміністрація і до влади прийде Дональд Трамп. 

«Даність у Європі та Грузії стане іншою… Те, що відбувається сьогодні, не має зв’язку з європейськими цінностями. Сьогодні – пік несправедливості. Нас прагнуть переконати, що чорне – це біле, пускають пилюку в очі. Все це закінчиться й повернеться справедлива Європа, до якої прагне наша країна», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що 15 грудня Литва за погодженням з Естонією розширила список осіб Грузії, які потрапили під санкції. У ньому опинилися 17 політиків і чиновників, які придушували протести в країні. 

Нагадаємо, чотири найбільші опозиційні сили Грузії звернулись до Євросоюзу на тлі затвердження кандидата від «Грузинської мрії» і ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі новим президентом.

Раніше виборча колегія обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії в першому ж турі. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Саломе Зурабішвілі.

«Краще втілення грузинського чоловіка за своєю природою, якщо хочете», – так охарактеризував Міхеїла Кавелашвілі засновник і почесний голова правлячої партії, бізнесмен Бідзіна Іванішвілі. Саме він представив його кандидатуру на посаду президента 27 листопада.

Грузинські ЗМІ звернули увагу, що розділ про освіту в біографії Кавелашвілі на парламентському сайті пустий, а в 2015 році відсутність диплома завадила йому балотуватися на посаду президента Федерації футболу Грузії.

В опозиції висування Кавелашвілі на посаду президента правлячої партії назвали «образою грузинського народу» і «соромом».

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результатів президентських виборів, на який переміг єдиний кандидат Міхеіл Кавелашвілі.

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Теги: США санкції Європа партії Грузія протест Литва опозиція

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