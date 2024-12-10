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«Мерзотник, якому важлива своя дупа». Журналіст розкритикував ексгравця «Динамо»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Мерзотник, якому важлива своя дупа». Журналіст розкритикував ексгравця «Динамо»
У складі київського «Динамо» Каладзе тричі ставав чемпіоном України

Чітая: Каладщзе заплив за всі буйки, за всі червоні лінії

Спортивний журналіст із Грузії Зубар Чітая в інтерв’ю Tribuna.com розповів про своє ставлення до мера Тбілісі та ексгравця київського «Динамо» Кахи Каладзе.

«Каладзе абсолютно в адекваті. Він просто мерзотник. І просто людина, яка обрала свій шлях, сторону, і ця сторона називається так: «Я буду з тими, хто гарантує мені добробут, збереження влади, збереження свого теплого місця, прибутку і так далі – замість совісті, замість відповідальності за свою країну, замість майбутнього цієї країни і України в тому числі, яким його бачать більші частини цих країн. Мені важливіше своя задниця, щоб вона була в теплі. І для того, щоб вона була в теплі, і щоб служити господарям, які це тепло забезпечують, я піду на все». І от він йшов, йшов, йшов, поступово плив, плив, плив – і заплив за всі буйки, за всі червоні лінії. Разом зі своїми господарями спалив усі мости за собою. Тепер йому нема куди повертатися, неможливо відкотити», – заявив Чітая.

Він також зазначив, що Каладзе став зрадником.

«Ворога, який перейшов на твій бік, дурня, який усвідомив, що був не правий – ти все одно мусиш прийняти. І з ворогом ти зрештою примиришся. Коли настане перемирʼя чи капітуляція, ти все одно, навіть якщо не хочеш, потиснеш руку, підпишеш документи й будеш вірити в те, що майбутнє буде іншим. Але потискати руку і домовлятися про щось зі зрадником… Навіть найзліші диктатори і завойовники в історії світовій ніколи не поважали зрадників. Це те, ким став Каха Каладзе. Він міг би стати уособленням чогось іншого з його бекграундом, тим часом і багажем, який отримав в Україні та Італії», – сказав Чітая.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Зокрема, санкції були запроваджені проти ексгравця київського «Динамо» Кахабера Каладзе.

Під час кар'єри футболіста Каладзе виступав за тбіліське «Динамо», київське «Динамо», «Мілан». Загалом він зіграв 388 матчів на клубному рівні. Також на його рахунку 83 гри у складі національної команди Грузії.

У складі київського «Динамо» Каладзе тричі ставав чемпіоном України. 

За дев'ять років у «Мілані» Каладзе виграв Чемпіонат Італії, Кубок та Суперкубок Італії, Лігу чемпіонів УЄФА (у 2003 та 2007 роках), Суперкубок УЄФА (у 2003 та 2007 роках), клубний чемпіонат світу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Грузія ФК «Динамо»

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