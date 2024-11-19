Поліція у Тбілісі знесла наметове містечко протестувальників

Акції протестів у Грузії продовжуються після оголошення результатів парламентських виборів

У Грузії поліція демонтувала наметове містечко протестувальників. Як повідомляє «Ехо Кавказу», «грузинська поліція відтіснила протестувальників із території біля Тбіліського державного університету та ліквідувала наметове містечко».

На місці подій були присутні спецпризначенці та водомети, проте спецзасоби не застосовували. Інформація про можливі затримання наразі уточнюється.

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Поліція у Грузії знесла намети протестувальників Фото: Ехо Кавказу

Нагадаємо, що, за даними Укрінформу, ввечері 17 листопада біля Тбіліського державного університету ім. Ів. Джавахішвілі стартувала 24-годинна акція протесту, організована грузинською опозицією. Учасники висловлюють незгоду з результатами парламентських виборів, які відбулися в Грузії 26 жовтня.

До слова, не дивлячись на масові протести у Грузії, Центральна виборча комісія Грузії офіційно оприлюднила підсумки парламентських виборів – перемогла правляча партія «Грузинська мрія».

Варто зазначити, що ввечері 4 листопада у Тбілісі перед будівлею парламенту почалася акція протесту, організована опозиційними партіями. Перед будівлею парламенту Грузії почався мітинг опозиційних політсил, які мають оголосити свій план дій після того, як заявили про масштабні фальсифікації на парламентських виборах.

Опозиціонери планували перекрити автомобільний рух на мосту Бараташвілі в центрі Тбілісі – це одна з головних транспортних артерій у місті. Також на мітингу було помічено шведську екоактивістку Грета Тунберг, яка приєдналася до грузинських протестувальників і заявила, що висловлює їм підтримку.

До слова, це була друга акція протесту опозиції після парламентських виборів 26 жовтня, за підсумками яких керівна партія «Грузинська мрія» заявила про свою перемогу. Перший мітинг відбувся 28 жовтня, після того, як Центрвиборчком оголосив попередні результати.

Згодом грузинська опозиція оголосила про щоденні протести проти результатів парламентських виборів.

Однак апеляційний суд в Грузії скасував рішення судді, яке підтверджувало порушення таємниці виборів парламенту. З 23 об'єднаних скарг апеляційний суд задовольнив лише запит Центральної виборчої комісії (ЦВК), яка вимагала скасувати рішення про повторні вибори на дільницях у Тетрі-Цкаро.