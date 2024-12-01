Четверта доба протестів: що зараз відбувається на вулицях Тбілісі (фото, відео)

Протестувальники просять у соціальних мережах, щоб їх підмінили або приходили підтримати нові учасники

У кількох містах Грузії 30 листопада поновились протести проти рішення влади відмовитися від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

На проспекті Руставелі в Тбілісі під будівлею парламенту зібралися противники проросійської партії «Грузинська мрія» та чинного уряду. Люди виступають проти рішення проросійської партії «Грузинська мрія» відмовитись від переговорів про вступ Грузії до ЄС.

Зараз протестувальники блокують дільницю на перетині проспектів Чавчавадзе та Мелікішвілі. Про це повідомляє NewsGeorgia.

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Люди виступають проти рішення проросійської партії «Грузинська мрія» відмовитись від переговорів про вступ Грузії до ЄС фото: Тамуна Гушреулі / Радіо Свобода

Проте наразі немає станцій з їжею чи гарячим чаєм, які підвозили лідери опозиції, коли кілька днів тому збирали свої акції.

Видання пише, що багато учасників протесту за ніч промокли до нитки, але не йдуть додому.

Протестувальники просять у соціальних мережах, щоб їх підмінили або приходили підтримати нові учасники.

🇬🇪 Основна частина протестувальників перебувають на проспекті Чавчавадзе і Мелікішвілі у центрі Тбілісі.



Протестувальники просять у соціальних мережах, щоб їх підмінили або приходили підтримати нові учасники. pic.twitter.com/KlwxFfcYPE December 1, 2024

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.