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Пильнуватимуть кордон із Білоруссю: Польща придбає у США гелікоптери на $12 млрд

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Пильнуватимуть кордон із Білоруссю: Польща придбає у США гелікоптери на $12 млрд
Американський гелікоптер AH-64D «Apache»
фото з відкритих джерел

Окрім гелікоптерів Польща закупить понад 2 тис. ракет

Державний департамент США схвалив продаж Польщі 96 одиниць ударних гелікоптерів AH-64E Apache, які пильнуватимуть за кордоном з Білоруссю. Про це у Twitter заявив глава польського міноборони Маріуш Блащак.

У минулому році у Польщі оголосили про плани подвоїти витрати країни на військові потреби.

«Чому Apache важливі? Тому що вони чудово працюють з Abrams, тому що вони підуть на східний фланг НАТО», – написав глава польського Міноборони Маріуш Блащак.

Зазначається, що сума контракту становить $12 млрд. Туди також увійдуть радари кількох типів, прилади нічного бачення для пілотів, понад 1800 ракет AGM-114R2 Hellfire, також 460 ракет «повітря-земля» JAGM, 508 ракет Stinger та інше обладнання.

«За моїми домовленостями з міністром оборони Ллойдом Остіном, до завершення процедур і доставляння закуплених гелікоптерів у Польщу армія США надасть нам гелікоптери з власних ресурсів», – додав міністр.

Угоду ще має схвалити Конгрес і провести переговори між Варшавою та компаніями. Державний департамент заявив, що ця закупівля покращить здатність Польщі протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши надійні сили, здатні стримувати супротивників і брати участь в операціях НАТО.

Apache – основний бойовий гелікоптер армії США з середини 1980-х років. На 2021 рік є найпоширенішим ударним гелікоптером у світі. 

Нагадаємо, Латвія, Литва та Польща обговорюють можливості закриття кордону з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів. Фінальне узгодження цього питання відбудеться наприкінці серпня. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

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Теги: Білорусь Польша

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