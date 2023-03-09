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Світовий виробник прикрас припинить свою діяльність в Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Світовий виробник прикрас припинить свою діяльність в Росії
Swarovski - австрійська компанія, що спеціалізується на виробництві прикрас зі скла
фото з відкритих джерел

Swarovski тимчасово закрила свої магазини в Росії та призупинила онлайн-продаж

Австрійській виробник прикрас Swarovski має намір повністю припинити свою діяльність у Росії. Про це заявив генеральний директор компанії Алексіс Назарда.

«Ми дійшли висновку, що ми також не можемо підтримувати нашу заморожену діяльність у Росії», – йдеться у заяві.

За його словами, відхід компанії з російського ринку буде організований і здійснений відповідно до всіх застосовних законів, включаючи економічні санкції та інші торгові обмеження.

Назард не уточнив, коли саме відбудеться повний вихід компанії Swarovski із Росії. Swarovski тимчасово закрила свої магазини в Росії та призупинила онлайн-продаж своєї продукції в РФ у березні 2022 року.

Swarovski

Австрійська компанія, що спеціалізується на виробництві прикрас зі скла (кришталю). Компанія також виробляє оптичне обладнання та готові світильники та люстри.

Вся продукція під брендом Swarovski виробляється компанією Swarovski AG, основні виробничі потужності та головний офіс, які розташовані в Австрії у місті Ваттенс. Група Swarovski також включає підрозділи Tyrolit (виробництво абразивних і ріжучих матеріалів), Swareflex (відображувальні та люмінесцентні дорожні знаки), Signity (виробництво синтетичних дорогоцінних каменів) і Optik (оптичні інструменти).

Нагадаємо, американська компанія International Paper виходить із прибуткового російського целюлозного бізнесу. Російські партнери компанії викуплять її частку орієнтовно за $500 млн. Також повідомлялося, що Найбільший банк Німеччини перестав обслуговувати платежі в РФ.

Теги: бізнес росія санкції

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