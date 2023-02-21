Росія повинна бути предметом, а не стороною переговорів

Будапештський меморандум, як ми пам'ятаємо, теж містив гарні положення, теж передбачав повагу до суверенітету

Переглянув Маніфест сталого миру «Світ після нашої перемоги» – результат кількамісячної роботи 24 українських інтелектуалів, оприлюднений у рамках Мюнхенської безпекової конференції.

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Чимало слушних міркувань: злочинці мають бути покарані... всі матеріальні збитки необхідно належно оцінити та відшкодувати... РФ повинна понести статусні втрати... агресор не може бути членом Ради Безпеки ООН... вихід РФ з війни має враховувати пріоритет інтересів українського суспільства та повагу до суверенітету та територіальної цілісності України...

А ще базовими принципами сталого миру, на думку авторів, є набуття Україною членства в ЄС і НАТО... Західні суспільства мають позбутися століттями плеканих Росією стереотипів про російську велич... Росія повинна привести свій конституційний лад, суспільний устрій та політику до сучасних норм...

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Обмежуся цими положеннями. Але всі вони та й решта відповідають на сакраментальне питання російської літератури, що робити? І не дають відповіді, як.

Як, приміром, західні суспільства мають позбутися стереотипів, а Росія привести свою політику до сучасних норм?

Будапештський меморандум, як ми пам'ятаємо, теж містив гарні положення, теж передбачав повагу до суверенітету. І сотні інших підписаних Росією міжнародних документів також.

Та головна вада Маніфесту в тому, що його автори бачать Росію стороною переговорів. А це, по суті, не відрізняється від наративів Навального, Каспарова, Яшина і всіх інших «хороших» росіян, які будь-що прагнуть зберегти Росію в її нинішньому форматі. І суперечить позиції тих поневолених народів Росії, які хочуть – і мають право – побудувати на руїнах імперії нові незалежні держави. Невже воююча з імперією Україна відмовить їм у цьому праві?

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То що – миримося і знову будемо грати в одній пісочниці, якщо Росія пообіцяє більше не битися? Обіцянка – цяцянка... як там далі?

Ознайомився з посланням Путіна і ще раз переконався: Росія повинна бути об'єктом, а не суб'єктом переговорів, їхнім предметом, а не стороною.