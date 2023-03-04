Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шойгу прилетів в Україну? РФ знову повідомляє про візит міністра «на фронт» (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Шойгу прилетів в Україну? РФ знову повідомляє про візит міністра «на фронт» (відео)
Шойгу нібито відвідав передовий пункт управління окупантів на Донбасі
фото: скріншот із відео

Міноборони РФ вже неодноразово брехало про візит Шойгу в зону бойових дій в Україні

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито проінспектував російське угруповання військ «Схід» у зоні проведення «спецоперації» в Україні. Про це повідомило російське міноборони.

Згідно з повідомленням Шойгу відвідав передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ «Схід» на Донеччині.

Шойгу нібито заслухав доповідь командувача угрупуванням генерал-полковника Рустама Мурадова та офіцерів штабу з поточної обстановки та дій військ.

Зазначається, що Шойгу подякував російським окупантам «за самовідданість, героїзм» і вручив державні нагороди – ордени мужності, відзнаки «Георгіївський хрест» та медалі «За відвагу».

Нагадаємо, раніше міноборони РФ уже звітувало, що Сергій Шойгу перевірив «передові позиції російських підрозділів». Проте як з’ясував проєкт GeoConfirmed, попри заяви російського міністерства, на опублікованому відомством відео Шойгу перебував за десятки кілометрів від передових позицій російських окупаційних військ. «Передові позиції», які облетів Шойгу, виявилися на півночі Криму.

Теги: росія Донеччина Україна Сергій Шойгу війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екслідер «ДНР» запропонував розстріляти Шойгу – перехоплення (аудіо)
Екслідер «ДНР» запропонував розстріляти Шойгу – перехоплення (аудіо)
21 лютого, 20:04
Пригожин хотів би бачити зятя Шойгу на фронті
Пригожин запропонував відправити до зони бойових дій зятя Шойгу
25 лютого, 17:31
Зять Шойгу потрапив у скандал у соціальних мережах
Назвав «Z-бидлом»: родич Шойгу публічно засудив прихильників Путіна
25 лютого, 14:20

Політика

Шойгу прилетів в Україну? РФ знову повідомляє про візит міністра «на фронт» (відео)
Шойгу прилетів в Україну? РФ знову повідомляє про візит міністра «на фронт» (відео)
Передвиборча кампанія Байдена: стали відомі подробиці
Передвиборча кампанія Байдена: стали відомі подробиці
США та Німеччина підтвердили готовність надалі вводити санкції проти РФ
США та Німеччина підтвердили готовність надалі вводити санкції проти РФ
Російська агресія ставить Китай у складне становище – Білий дім
Російська агресія ставить Китай у складне становище – Білий дім
ЗСУ пропрацювали варіанти майбутнього контрнаступу – NYT
ЗСУ пропрацювали варіанти майбутнього контрнаступу – NYT
Саудівська Аравія передала Україні два літаки гуманітарної допомоги
Саудівська Аравія передала Україні два літаки гуманітарної допомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Серед «вагнерівців» ходять чутки, що війна закінчуватиметься: перехоплення (аудіо)
12K
Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
9097
Авіакатастрофа в Броварах: фахівці розшифрували «чорну скриньку»
6864
У Краснодарі вибух біля льотного училища (фото, відео)
6425
Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко
4341
Джо Байдена прооперовано: що сталося

Новини

Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Вчора, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Вчора, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту