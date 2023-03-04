Шойгу прилетів в Україну? РФ знову повідомляє про візит міністра «на фронт» (відео)

Міноборони РФ вже неодноразово брехало про візит Шойгу в зону бойових дій в Україні

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито проінспектував російське угруповання військ «Схід» у зоні проведення «спецоперації» в Україні. Про це повідомило російське міноборони.

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Згідно з повідомленням Шойгу відвідав передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ «Схід» на Донеччині.

Шойгу нібито заслухав доповідь командувача угрупуванням генерал-полковника Рустама Мурадова та офіцерів штабу з поточної обстановки та дій військ.

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Зазначається, що Шойгу подякував російським окупантам «за самовідданість, героїзм» і вручив державні нагороди – ордени мужності, відзнаки «Георгіївський хрест» та медалі «За відвагу».

Нагадаємо, раніше міноборони РФ уже звітувало, що Сергій Шойгу перевірив «передові позиції російських підрозділів». Проте як з’ясував проєкт GeoConfirmed, попри заяви російського міністерства, на опублікованому відомством відео Шойгу перебував за десятки кілометрів від передових позицій російських окупаційних військ. «Передові позиції», які облетів Шойгу, виявилися на півночі Криму.