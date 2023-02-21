РФ зупинила участь в ядерній угоді. Дві країни висловили занепокоєння
Британія закликала диктатора переглянути рішення щодо призупинення участі у ядерному договорі
Сьогодні російський диктатор Володимир Путіна заявив про призупинення участі його країни у Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Франція та Британія висловили занепокоєння відповідним рішенням, передає Sky News.
Британія закликала диктатора переглянути рішення щодо тимчасового виходу з ядерного договору назвавши це необдуманим рішенням.
«Ми сподіваємося, що Путін зможе переглянути своє необдумане рішення про призупинення участі Росії в новому ДСНО. Контроль над озброєннями є життєво важливим для безпеки нашої планети, і це ще один приклад того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди», – заявив речник британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.
Франція також відреагувала.
«Франція висловлює жаль з приводу сьогоднішньої заяви президента Путіна про призупинення участі Росії в ДСНО», – зазначили в МЗС Парижу.
Раніше повідомлялося, що Росія розпочинає випробування своєї ядерної зброї. Як заявив російський диктатор, у США триває розробка нових типів ядерних боєприпасів. У зв'язку Росія має приготуватися до випробування своєї ядерної зброї.
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