РФ зупинила участь в ядерній угоді. Дві країни висловили занепокоєння

Путін заявив, що Росія має приготуватися до випробування своєї ядерної зброї

Британія закликала диктатора переглянути рішення щодо призупинення участі у ядерному договорі

Сьогодні російський диктатор Володимир Путіна заявив про призупинення участі його країни у Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Франція та Британія висловили занепокоєння відповідним рішенням, передає Sky News.

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Британія закликала диктатора переглянути рішення щодо тимчасового виходу з ядерного договору назвавши це необдуманим рішенням.

«Ми сподіваємося, що Путін зможе переглянути своє необдумане рішення про призупинення участі Росії в новому ДСНО. Контроль над озброєннями є життєво важливим для безпеки нашої планети, і це ще один приклад того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди», – заявив речник британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.

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Франція також відреагувала.

«Франція висловлює жаль з приводу сьогоднішньої заяви президента Путіна про призупинення участі Росії в ДСНО», – зазначили в МЗС Парижу.

Раніше повідомлялося, що Росія розпочинає випробування своєї ядерної зброї. Як заявив російський диктатор, у США триває розробка нових типів ядерних боєприпасів. У зв'язку Росія має приготуватися до випробування своєї ядерної зброї.