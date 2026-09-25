Пальне могло б коштувати дешевше: українські АЗС закладають «зайві» 15–20 грн/л?

Ціна на АЗС залежить не лише від вартості закупленого пального, а й від очікувань операторів щодо майбутніх цін

Для більшої прозорості ринку операторів варто зобов’язати щодня публікувати структуру роздрібної ціни на кожен вид пального

Українські водії можуть переплачувати за пальне через підхід операторів АЗС до формування роздрібних цін. Зокрема, мережі враховують не лише фактичну вартість уже закупленого пального, а й очікуване подорожчання нафтопродуктів у майбутньому. Про це «Главкому» розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев для матеріалу «103 грн за літр. Чи справедлива така ціна на АЗС?»

Що впливає на ціни

За словами Рябцева, частина нинішнього подорожчання пального має об'єктивні причини. Йдеться, зокрема, про зростання вартості нафтопродуктів на кордоні та послаблення гривні щодо долара і євро.

Україна імпортує понад 80% нафтопродуктів, тому зміни цін на зовнішніх ринках досить швидко відображаються на вартості бензину, дизеля та автогазу на українських АЗС.

Водночас експерт звертає увагу на іншу складову ціни – підхід самих паливних мереж до її формування.

Чому пальне може коштувати дорожче

Рябцев пояснює, що українські АЗС можуть підвищувати ціни не лише тоді, коли дорожчає вже закуплене ними пальне. За словами експерта, оператори також заздалегідь враховують можливе подорожчання наступних партій.

Тобто якщо мережа очікує, що через місяць-два пальне доведеться купувати дорожче, вона може підвищити ціну на АЗС уже зараз – навіть якщо поточна партія була придбана за нижчою ціною.

«Вони закладають у роздрібну ціну очікування щодо того, якою буде вартість нафтопродуктів через місяць, два чи три», – пояснив експерт.

За словами Рябцева, саме через такий підхід роздрібна ціна може зростати швидше, ніж фактична вартість пального на гуртовому ринку. Для порівняння він навів ситуацію на початку літа, коли ціни на нафту також перевищували $100 за барель.

За оцінкою експерта, нині за аналогічної вартості нафтопродуктів на гуртовому ринку українські оператори продають літр пального на 15–20 грн дорожче.

Як зробити ціни прозорішими

Рябцев вважає, що для більшої прозорості ринку операторів АЗС варто зобов'язати щодня публікувати структуру роздрібної ціни на кожен вид пального.

Також, на його думку, мережі мають пояснювати причини зміни вартості бензину, дизеля та автогазу.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що ціни на пальне в Україні продовжують зростати через подорожчання імпортного ресурсу. Експерт ринку нафти і нафтопродуктів Сергій Сапєгін зазначав, що з 1 липня до 22 вересня вартість нафти Brent зросла з $73 до $102 за барель. Водночас за місяць дрібногуртова ціна бензину А-95 зросла на 12,66%, а дизельного пального – на 9,03%.