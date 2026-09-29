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Вибух у демілітаризованій зоні. Південна Корея пригрозила КНДР

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вибух у демілітаризованій зоні. Південна Корея пригрозила КНДР
Заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї проінформував про ймовірний вибух міни в демілітаризованій зоні
фото: Yonhap

21 вересня у демілітаризованій зоні між Південною Кореєю та КНДР стався вибух

Південнокорейські військові заявили, що вибух у демілітаризованій зоні, який стався минулого тижня, найімовірніше, спричинили північнокорейські міни. Про це заявив заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї генерал-лейтенант Квон Девон, передає «Главком» з посиланням на The Korea Times.

«На основі нашої загальної оцінки результатів розслідування та польової інспекції, проведених на цей час, ми дійшли висновку, що вибух, з великою ймовірністю, був спричинений північнокорейською міною», – сказав Квон Девон.

Військовий зазначив, що Північна Корея нестиме повну відповідальність, якщо остаточне розслідування підтвердить, що саме КНДР заклала міни, внаслідок яких постраждали південнокорейські військові, які проводили операції на південь від лінії військового розмежування.

«Наші збройні сили вживатимуть відповідних заходів», – додав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, 21 вересня у демілітаризованій зоні між Південною Кореєю та КНДР стався вибух. Унаслідок цього було поранено троє військових.

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Теги: Південна Корея Північна Корея

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