КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям на територію Південної Кореї

Повітряні кулі, які ймовірно перевозять сміття, плавають над Сеулом 2 жовтня 2024 року

У відповідь військові Південної Кореї вмикають антипівнічнокорейську пропаганду через гучномовці на кордоні

У п’ятницю Північна Корея запустила близько 320 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї, повідомили військові Південної Кореї, що відзначає другий запуск цього тижня, пише Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що виявив близько 120 пакетів сміття, скинутих навколо Сеула та навколишньої провінції Кьонгі після останнього запуску, який почався рано вранці.

За його словами, пакети складалися з побутового сміття, такого як папір, поліетиленові пакети та пластикові пляшки, при цьому небезпечних речовин не виявлено.

Останній запуск став 24-м у своєму роді з тих пір, як Пхеньян розпочав кампанію з повітряних куль наприкінці травня. Востаннє він запустив понад 150 сміттєвих куль у напрямку півдня в середу.

Збройні сили Південної Кореї пообіцяли вжити «суворих» військових заходів, якщо Північна Корея «перетне межу» своєю поточною кампанією зі сміттєвих куль або завдасть серйозної шкоди південнокорейському народу.

У відповідь на запуски повітряних куль військові Південної Кореї з 21 липня щоденно вмикають антипівнічнокорейську пропаганду через гучномовці на кордоні. Вони утримуються від прямого збивання повітряних куль, посилаючись на занепокоєння безпекою.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї заявив, що КНДР без вагань використає всі наявні наступальні сили, включаючи ядерну зброю, якщо хтось спробує зазіхнути на суверенітет країни.