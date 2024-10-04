Головна Світ Політика
search button user button menu button

КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям на територію Південної Кореї

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям на територію Південної Кореї
Повітряні кулі, які ймовірно перевозять сміття, плавають над Сеулом 2 жовтня 2024 року
фото: Yonhap

У відповідь військові Південної Кореї вмикають антипівнічнокорейську пропаганду через гучномовці на кордоні

У п’ятницю Північна Корея запустила близько 320 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї, повідомили військові Південної Кореї, що відзначає другий запуск цього тижня, пише Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що виявив близько 120 пакетів сміття, скинутих навколо Сеула та навколишньої провінції Кьонгі після останнього запуску, який почався рано вранці.

За його словами, пакети складалися з побутового сміття, такого як папір, поліетиленові пакети та пластикові пляшки, при цьому небезпечних речовин не виявлено.

Останній запуск став 24-м у своєму роді з тих пір, як Пхеньян розпочав кампанію з повітряних куль наприкінці травня. Востаннє він запустив понад 150 сміттєвих куль у напрямку півдня в середу.

Збройні сили Південної Кореї пообіцяли вжити «суворих» військових заходів, якщо Північна Корея «перетне межу» своєю поточною кампанією зі сміттєвих куль або завдасть серйозної шкоди південнокорейському народу.

У відповідь на запуски повітряних куль військові Південної Кореї з 21 липня щоденно вмикають антипівнічнокорейську пропаганду через гучномовці на кордоні. Вони утримуються від прямого збивання повітряних куль, посилаючись на занепокоєння безпекою.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї заявив, що КНДР без вагань використає всі наявні наступальні сили, включаючи ядерну зброю, якщо хтось спробує зазіхнути на суверенітет країни.

Читайте також:

Теги: сміття військові Північна Корея суверенітет повітряні кулі Південна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив, що Україні потрібно більше рішучості партнерів
Президент повідомив, що не вистачає Україні на фронті
Вчора, 15:51
У 74 роки Чой Сун Хва дебютувала на Тижні моди в Сеулі
До фіналу конкурсу «Міс Всесвіт Південна Корея» потрапила 80-річна модель
30 вересня, 16:14
Мінцифри: Електронне резидентство — важливий та революційний проєкт для економіки, та постійні додаткові надходження в бюджет
Мінцифри запустило е-резидентство: громадяни яких країн можуть користуватися послугою
27 вересня, 16:40
Зараз у Південній Кореї працюють понад 1,5 тис. ферм з розведення собак і більше ніж 200 боєнь. Майже 2,3 тис. ресторанів досі готують собаче мʼясо
Уряд в Кореї виділить $75 млн, аби ресторатори відмовилися від продажу собачого мʼяса
26 вересня, 16:06
23 вересня російський військовий літак порушив повітряний простір Японії
Японія вперше випустила сигнальну ракету через російський військовий літак
23 вересня, 21:00
За словами глави держави, Україна прагне показати, що здатна перейти в наступ
Зеленський розкрив ключові мотиви операції ЗСУ у Курській області
23 вересня, 05:51
Генеральна Асамблея ООН у неділю, 22 вересня, схвалила головний документ Саміту майбутнього, незважаючи на протест Росії
Генасамблея ООН ухвалила «Пакт заради майбутнього»
23 вересня, 01:17
Тепер видатки цього року становлять для України 3,73 трлн грн
Рада підтримала збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
18 вересня, 11:43
Хакери зробили подарунок українським танкістам
Хакери привітали українських танкістів на російських сайтах
14 вересня, 21:32

Політика

Лукашенко визвався «допомогти» Україні у відновленні
Лукашенко визвався «допомогти» Україні у відновленні
КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям на територію Південної Кореї
КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям на територію Південної Кореї
«ЄС може померти». Макрон попередив про небезпеку
«ЄС може померти». Макрон попередив про небезпеку
The Telegraph припускає, що Києву заборонили бити по РФ через помилку прем'єра Британії
The Telegraph припускає, що Києву заборонили бити по РФ через помилку прем'єра Британії
Міністр оборони Польщі знову пригрозив блокувати вступ України до ЄС
Міністр оборони Польщі знову пригрозив блокувати вступ України до ЄС
Новий прем'єр-міністр Японії зробив заяву щодо України
Новий прем'єр-міністр Японії зробив заяву щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
20K
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
9905
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
9024
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
7774
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
6789
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua