КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю

КНДР приводить свої війська у бойову готовність

У неділю Північна Корея наказала артилерійським підрозділам поблизу кордону з Південною Кореєю бути готовими до ведення вогню. Таким чином, країна реагує на можливе проникнення до Пхеньяну південнокорейських безпілотників. Про це повідомляє Yonhap.

За даними агентства, днем раніше Генштаб Народної армії (КНДР) віддав попередній оперативний наказ артилерійським підрозділам поблизу кордону та частинам, що виконують важливі вогневі завдання, бути у повній бойовій готовності.

«Вісім артилерійських бригад, повністю озброєних відповідно до розстановки сил і засобів у воєнний час, мають бути переведені в стан бойової готовності до 20:00 13-го числа, а також мають бути завершені різні проекти щодо забезпечення оперативної безпеки», – йшлося у наказі.

Також генштаб наказав підрозділам кожного рівня підготувати ретельні контрзаходи, припускаючи ситуацію, коли південнокорейський безпілотник знову перетне кордон і завдасть удару по об'єкту.

Раніше Північна Корея заявляла, що цього місяця Південна Корея тричі запускала безпілотників у бік Пхеньяну. Зокрема, у п'ятницю в МЗС КНДР повідомили, що південнокорейські безпілотники, які перевозили листівки, були помічені вночі над Пхеньяном 3 жовтня, а також у середу і четвер цього тижня. Крім того, у міністерстві пригрозили застосувати силу, якщо подібні польоти повторяться.

До слова, співробітництво між Росією та Північною Кореєю зростає. Тепер це не тільки про передачу зброї, а й військових з КНДР. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні наприкінці 963-го дня війни.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї виявила ознаки того, що КНДР почала будівництво ядерного підводного човна.

Раніше Північна Корея заявила, що військова допомога США Україні є «неймовірною помилкою» та грою з вогнем проти ядерної держави Росії.