На Набережному шосе скасовано анонсоване обмеження руху

Нова дата початку робіт буде оголошена додатково

Через погодні умови було перенесено заплановані роботи, що мали розпочатися із 7 жовтня на Набережному шосе. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

«Обмеження руху на ділянці шосе від естакадного заїзду на Дніпровський узвіз до виїзду з моста Метро (в напрямку Подолу) не запроваджується», – йдеться у повідомленні.

Дата початку робіт буде оголошена додатково.

До відома, у столиці минулої доби зафіксовано рекордну кількість опадів. Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Раніше повідомлялося, що із 20:00 7 жовтня до 8:00 11 жовтня частково буде обмежений рух транспорту Набережним шосе через ремонт дорожнього покриття.

Нагадаємо, 6 жовтня, столиця потерпала через сильну зливу, міські служби працювали у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди.

Столиця йде під воду: наразі 4 райони Києва мають підтоплення



Комунальники усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. pic.twitter.com/k7nDBePlYI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 6, 2024

За повідомленням КМДА, система дощової каналізації не могла одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів. Гідрослужби «Київавтодору» усували підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Комунальники також чергують на місцях можливих підтоплень.