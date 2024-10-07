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На Набережному шосе скасовано анонсоване обмеження руху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Набережному шосе скасовано анонсоване обмеження руху
фото: з відкритих джерел

Нова дата початку робіт буде оголошена додатково

Через погодні умови було перенесено заплановані роботи, що мали розпочатися із 7 жовтня на Набережному шосе. Про це повідомляє КК «Київавтодор». 

«Обмеження руху на ділянці шосе від естакадного заїзду на Дніпровський узвіз до виїзду з моста Метро (в напрямку Подолу) не запроваджується», – йдеться у повідомленні.

Дата початку робіт буде оголошена додатково. 

До відома, у столиці минулої доби зафіксовано рекордну кількість опадів. Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Раніше повідомлялося, що із 20:00 7 жовтня до 8:00 11 жовтня частково буде обмежений рух транспорту Набережним шосе через ремонт дорожнього покриття.

Нагадаємо, 6 жовтня, столиця потерпала через сильну зливу, міські служби працювали у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди.

За повідомленням КМДА, система дощової каналізації не могла одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.  Гідрослужби «Київавтодору»  усували підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Комунальники також чергують на місцях можливих підтоплень.

Теги: метро Київавтодор столиця обмеження ремонт дороги

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