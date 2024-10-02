Вибухи біля посольства Ізраїлю в Копенгагені: трьох підозрюваних затримано

Поблизу посольства Ізраїлю в Копенгагені зранку пролунали вибухи

У Копенгагені правоохоронці затримали трьох підозрюваних у ранкових вибухах поблизу посольства Ізраїлю. Про це повідомляє TV2.

Поліція Копенгагена близько 13:00 оголосила про затримання трьох підозрюваних у ранкових вибухах біля будівлі посольства Ізраїлю у данській столиці.

Двох осіб було затримано у потязі на центральному залізничному вокзалі, ще одного підозрюваного – в іншому місці у Копенгагені.

Нагадаємо, поліція Копенгагена розслідує два вибухи поблизу посольства Ізраїлю. Про постраждалих не повідомлялося.

Посольство Ізраїлю в Копенгагені розташоване в тому ж кварталі, що й посольства та консульства Румунії, Таїланду, Ірану і Туреччини. Вибухи біля установи пролунали, коли Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю. Ізраїльські військові стверджують, що тоді було випущено близько 180 ракет, більшість із яких були перехоплені.

Як відомо, Іран запустив 200 балістичних ракет по території Ізраїлю. Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

Своєю чергою Ізраїль направив Ірану «прозорі попередження» про намір відповісти на будь-який обстріл своєї території та прямо вдарити по ядерних чи нафтових об'єктах.

До слова, у ніч проти 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ здійснювала авіаудари по об'єктах «Хезболли» в південних передмістях Бейрута. Це сталося у відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль.

Раніше радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.