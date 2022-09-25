Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японского моря

Востаннє Пхеньян запустив вісім балістичних ракет малої дальності в червні

Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у бік акваторії Японського моря. Про це повідомляє Yonhap News Agency.



За даними агентства, отриманими від Комітету начальників штабів Південної Кореї, влада КНДР використала балістичну ракету, яку не вдалося встановити.

Наразі південнокорейські військові проводить аналіз дальності, висоти та швидкості польоту снаряда.

Журналісти NHK припускають, що найімовірніше ракета впала за межами економічної зони Японії.

Запуск відбувся після повідомлень про те, що Пхеньян, схоже, готується запустити балістичну ракету з підводного човна (БРПЛ).

Востаннє Пхеньян запустив вісім балістичних ракет малої дальності в червні.

Нагадаємо, Північна Корея проводить підготовку до того, аби найближчим часом спустити на воду новий підводний ракетний човен.