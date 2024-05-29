Рекордний пакет допомоги від Швеції, пошукові роботи в «Епіцентрі» завершено. Головне за 29 травня

Поліція ідентифікувала 19 тіл загиблих внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету

Швеція передає Україні літак радіолокаційної розвідки, пошукові роботи в харківському «Епіцентрі» завершено, суд поновив Фаріон на посаді професорки «Львівської політехніки». «Главком» склав добірку новин 29 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Правоохоронці скерували до суду справу одеського ексвоєнкома Борисова

Справу колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова про незаконне збагачення на понад 142 млн грн направлено до суду. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт за ст. 368-5 Кримінального кодексу України – незаконне збагачення.

За даними слідства, полковник, перебуваючи на посаді начальника Одеського обласного ТЦК, з лютого 2022 року по квітень 2023 року набув активів на понад 142 млн грн.

Суд поновив Фаріон на посаді професорки «Львівської політехніки»

Сьогодні, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки, а також стягнути на користь науковиці середній заробіток за період вимушеного прогулу – 123 тис. 927 грн.

Швеція передає Україні літак радіолокаційної розвідки

Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Він є найбільшим на сьогодні, його вартість перевищує 13 млрд шведських крон ($1,3 млрд).

Сьогоднішній пакет військової допомоги стане шістнадцятим за рахунком від Швеції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гроші, які будуть включені до додаткового бюджету, крім іншого, дадуть змогу зміцнити протиповітряну оборону України.

Так, Швеція передасть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який дасть Україні «абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі», а також зміцнить її здатність вражати цілі в довгостроковій перспективі. Літаки також поставляються з навчальним і технічним обладнанням.

Окупанти будують захисні ангари, аби врятувати свої літаки від України

Російські загарбники почали розбудовувати аеродромні ангари за 30 км від кордону з Україною для захисту авіації від ударних дронів та ракет із касетною бойовою частиною.

Будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною.

Росіяни розраховують, що ангари мають забезпечити захист літаків від прильоту ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети Atacms.

Пошукові роботи в харківському «Епіцентрі» завершено

У Харкові на місці удару по «Епіцентру» завершено пошукові роботи.

Поліція ідентифікувала 19 тіл загиблих внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету. Жертв вдалося ідентифікувати завдяки ДНК-лабораторії.

Також криміналісти провели понад 100 досліджень. Для надання біологічних зразків до поліції звернулось 16 родичів жертв. Крім того, до пошуку було залучено кінологів.