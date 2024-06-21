Головна Думки вголос Іван Киричевський
search button user button menu button
Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Аналіз озброєнь Росії та Північної Кореї. Що очікувати Україні?

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
БМП-3 у Південної Кореї
фото з відкритих джерел

По Росії та Північній Кореї, і по реакції від Південної Кореї на ось це все

Якщо говорити про сегмент «конвенційних» озброєнь, то тут РФ може цікавити буквально усе, що є в КНДР для бойових дій на суходолі. Якщо опиратись на цифри у відкритому доступі, то виходить, що Північна Корея має у своєму розпорядженні запаси по зброї, доволі близькі до російських по масштабах: 3,5 тисячі танків, починаючи від Т-34-85 і до танка під позначенням М-2020 (щось середнє між локалізацією Т-62 та спробою у свою «Армату»), понад 21 тисячу артсистем різних типів, ну й ОТРК у необлікованій кількості.

Але тут відкритим є питанням, а якою частиною з цього арсеналу готовий ділитись Ким Чен Ин. Ну і якщо про авіацію, то тут Північна Корея сама б хотіла отримати від росіян новітні Су-35, бо найновіше у неї – це отримані від Радянського Союзу МиГ-29 та Су-25.

Якщо ж про перспективи передачі ракетних та ядерних технологій від РФ до КНДР, якої різко перелякались неназвані «західні аналітики» в публікаціях провідних західних ЗМІ, то схоже, що ці неназвані персонажі у своїх оцінках та застереженнях наглухо запізнились на 5-тирічку, якщо не на дві.
Аналітичний центр CSIS, наприклад, стверджує, що Північна Корея уже могла накопичити арсенал в 50-60 ядерних боєзарядів. А усі відкриті дані по північнокорейській ракетній програмі можна узагальнити так – парадоксальним чином Північна Корея робить балістичні ракети за російськими технологіями навіть краще, аніж сама Росія.

За прикладами можна далеко не ходити, просто беремо і порівнюємо, скільки хоч просто пусків відбулось по російському «Сармату», і скільки пусків пройшла північнокорейська міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-18. Різниця дуже здивує.

Як тільки влада Південної Кореї оголосила, що «перегляне рішення» по наданню зброї для України, то чомусь одразу колективно в усіх склалось хибне враження, що Сеул нам із широких штанів дістане сєрпастий-молоткастий (закреслено) сучасні танки К2, самохідні гаубиці К9 та аналог «Хаймарса» під індексом К239 в індустріальних кількостях.

Тут же проблема не тільки у тому, що таке озброєння Південна Корея зазвичай постачає в помірних кількостях і за комерційними контрактами на сотні мільйонів, або й на мільярди доларів одразу.

Проблема і у тому, що Південна Корея ще у квітні 2022 року не відповіла на наш запит передати нам хоча б Т-80 у кількості 43 штуки та БМП-3 у кількості 67 штук, отримані від Росії за борги СРСР (як он на фото). Схоже, що тут мала місце не тільки «страх ескалації», але й більш специфічний момент.
Наприклад, підозріло схожа на «Іскандер» балістична ракета є не тільки у Північної, але й у Південної Кореї також.

Або – якщо ми подивимось на топовий південнокорейський ЗРК K-SAM, і нам здасться, що він підозріло схожий на С-400, то нам насправді не здасться. Бо Росія та Південна Корея мали доволі глибоку історію воєнно-технічної співпраці. Тому тут явно треба бути більш прагматичними, та опиратись на реалістичні очікування. Тобто – що якщо Південна Корея віддасть нам хоча б свою бронетехніку російського зразка, це уже буде суттєве досягнення.

Один із західних аналітичних центрів вказував, що Південна Корея також має десь 200 умовно «вільних» гаубиць К105 TH на шасі вантажівок, та десь 3,4 млн снарядів калібру 105-мм до них. Якщо і це нам південні корейці хоча б теж передадуть, це уже можна сказати буде надмірно-оптимістичною стелею в очікуваннях.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Південна Корея Північна Корея озброєння балістичні ракети Україна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз в Україні та РФ застосовуються повітряні, наземні та водні дрони
Нам треба мільйон дронів. Але яких конкретно?
31 травня, 16:29
Нападник хотів завдати шкоди здоров'ю Фіцо, аби політик не зміг обіймати посаду прем'єра
Замах на Фіцо: нападник хотів змінити політику Словаччини щодо України – Pravda
23 травня, 20:40
ЗСУ за допомогою британських дронів знищили російської техніки на понад 50 млрд грн
Велика Британія підрахувала втрати Росії від її дронів
23 травня, 21:33
Російський посол у США Антонов виступив із погрозами на адресу України та Заходу
Росія погрожує захопити ще більше українських територій
25 травня, 22:38
Кембелл заявив, що існує нагальна потреба в тому, аби країни Європи та НАТО надіслали Китаю колективний сигнал занепокоєння
США можуть запровадити санкції проти китайських банків: причина
2 червня, 02:06
Адвокат Іллі Новікова передав суду слова свого підзахисного про те, що йому байдуже рішення суду і оскаржувати вирок він не буде
Москва засудила адвоката Новікова до 8,5 років тюрми
11 червня, 13:04
Путін і Цивільова
Путін призначив свою близьку родичку заступницею міністра оборони
17 червня, 18:15
Журналісти впевнені, що Путін та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин скористаються моментом, щоб ще раз пообіцяти один одному надавати всебічну підтримку
Путін зібрався на розмову до Кім Чен Ина. Яка тема зустрічі диктаторів
17 червня, 18:40
Путін вп'яте відвідує В’єтнам
Американське видання пояснило, що Путін «забув» у В'єтнамі
Вчора, 07:58

Іван Киричевський

Аналіз озброєнь Росії та Північної Кореї. Що очікувати Україні?
Аналіз озброєнь Росії та Північної Кореї. Що очікувати Україні?
Війна на виснаження: наслідки для України та Росії
Війна на виснаження: наслідки для України та Росії
Глобальний Південь та Україна. Чи є у нас шанс на співпрацю?
Глобальний Південь та Україна. Чи є у нас шанс на співпрацю?
Вперше в світі. Чому знищення Су-57 настільки важливе
Вперше в світі. Чому знищення Су-57 настільки важливе
Mirage 2000. Наскільки корисний цей літак для ЗСУ
Mirage 2000. Наскільки корисний цей літак для ЗСУ
Дозвіл бити по території Росії. Чому це не вирішує проблеми
Дозвіл бити по території Росії. Чому це не вирішує проблеми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9957
Втрати ворога станом на 21 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
8160
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6422
Павло Зібров: Чому президент, Верховна Рада не можуть позбавити звань тих, хто підтримує Путіна?
5847
Рятуйте ТЦК! Хто і як зриває мобілізацію
4949
Генерали – на фронт, скорочення ледарів у Генштабі та нові бригади. 10 ключових новацій Сирського
2250
21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
Сьогодні, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Вчора, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Вчора, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Вчора, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
19 червня, 23:20

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua