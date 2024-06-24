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Північна Корея просить Росію допомогти з ядерною і далекобійною зброєю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Північна Корея просить Росію допомогти з ядерною і далекобійною зброєю
Держдеп США вважає, що в останні місяці відбулось «кардинальне зростання рівня» відносин між Росією та Північною Кореєю
фото з відкритих джерел

Москва отримала суттєву кількість північнокорейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети

Сполучені Штати Америки переконані, що Північна Корея може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї в обмін на військову допомогу Росії. Про це заявив заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл.

За словами Кемпбелла, нещодавній візит Путіна до Північної Кореї став для російського диктатора першим за понад 20 років і підкреслив партнерство між Москвою та Пхеньяном у контексті російської агресії проти України.

«Це партнерство має свої межі, але його не можна ігнорувати», – каже він.

Заступник голови Держдепу США зазначив, що в останні місяці відбулось «кардинальне зростання рівня» відносин між Росією та Північною Кореєю, в результаті чого Москва отримала суттєву кількість північнокорейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети.

«Ми вважаємо, що зараз тривають дискусії про те, що північна Корея отримає на заміну. Це може бути пов’язано з її планами розвитку далекобійних ракет чи ядерної зброї», – додав Кемпбелл.

На думку дипломата, Китай «певною мірою схвильований» посиленням контактів між Росією та Північною Кореєю.

«Вони на це натякнули в наших переговорах із ними. І ми можемо спостерігати певну напруженість, пов’язану з цими подіями», – підсумував заступник державного секретаря США.

Минулого тижня Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Нагадаємо, Північна Корея за пів року могла передати Росії приблизно 1,6 млн артилерійських боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що США, Південна Корея та Японія підпишуть угоду про партнерство в галузі безпеки проти загроз, пов'язаних з ядерною зброєю Північної Кореї

До слова, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

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Теги: Північна Корея росія Держдепартамент США США зброя ракета

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