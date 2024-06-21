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ЗСУ показали, як збивали вертольоти РФ під Києвом у перший день війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЗСУ показали, як збивали вертольоти РФ під Києвом у перший день війни
Українським захисникам вдалося збити два гелікоптера над Київським морем у перший день війни
фото: скріншот

Зенітний взвод ПЗРК 58 окремої мотопіхотної бригади першим зустрічав ворожі вертольоти 

Українські бійці 24 лютого 2022 року зустрічали російські вертольоти з десантом, що рухалися через Київське море. Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк себе в Telegram-каналі.

«Шайтан» – командир відділення зенітного взводу ПЗРК 58 окремої мотопіхотної бригади. Його відділення одне з перших зустрічало ворожі вертольоти з десантом, які рухалися через Київське море. Тоді розрахунок відпрацював вдало», – йдеться у підписі до відео.

За словами «Шайтана», цей день для всіх був страшним і сумним.

«Перебували з побратимами на бойовому чергуванні із захисту нашої держави. Випала доля нам зустріти перші вертушки, які проходили через Київське море. Завдяки злагодженому відділенню, працьовитості наших хлопців, ми відпрацювали по них. На радість нам, було два попадання, дві вертушки ми втопили. Туди їм і дорога!» – заявив він на відео.

Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів України звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони. Причиною став його перехід на нову роботу. А 14 лютого 2023 року, Кабмін призначив першим заступником міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Теги: війна гелікоптер

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