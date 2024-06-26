Після візиту Путіна КНДР запустила балістичну ракету задля «демонстрації сили» – Bloomberg

КНДР вкотре демонстративно запустила ракету, але вона вийшла з ладу незабаром після запуску

Ракету запустили в середу вранці і вона, як повідомили офіційні особи в Токіо, впала у водах за межами виключної економічної зони Японії

Північна Корея випустила ймовірну балістичну ракету у спробі продемонструвати силу приблизно через тиждень після того, як країна уклала військову угоду з Росією. Але вона, схоже, відмовила під час польоту, передає Bloomberg.

Ракета була запущена приблизно о 5:30 ранку в середу з району поблизу Пхеньяна і, як припускають, вийшла з ладу незабаром після запуску. Саме так окреслили ситуацію в Об'єднаному комітету і начальників штабів Південної Кореї. Зазначається, що південнокорейські та американські розвідувальні органи зараз намагаються дізнатися більше деталей.

Ракета, запущена в середу вранці, здається, впала у водах за межами виключної економічної зони Японії, заявили офіційні особи в Токіо. Подальші подробиці про політ не надходили, і це перший запуск після того, як режим Кім Чен Ина випустив одночасний залп балістичних ракет малої дальності наприкінці травня.

Протягом останніх кількох років Північній Кореї в основному уникали ракетних невдач, оскільки Кім Чен Ин випустив нову систему ракет, здатних нести ядерні боєголовки та призначених для ударів по материковій частині США, а також по союзниках Америки Японії та Південній Кореї. Вона зазнала невдач із своїми ракетами для розгортання супутників, а її остання спроба наприкінці травня закінчилася невдачею, коли ракета розлетілася вогняною кулею незабаром після запуску.

Перед останнім ракетним випробуванням Північна Корея критикувала США за те, що вони відправили авіаносну групу USS Theodore Roosevelt на Корейський півострів для спільних навчань, у яких брали участь Японія та Південна Корея.

На тлі вищевказаного США та їхні союзники Японія та Південна Корея «найрішучіше засудили» поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

США та їхні азійські союзники заявили, що сприйняли нещодавній візит Путіна як просування передачі боєприпасів від режиму Кіма Чен Ина для сприяння війні РФ проти України.