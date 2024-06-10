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РФ провела пропагандистську операцію на Сумщині: Зеленський розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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РФ провела пропагандистську операцію на Сумщині: Зеленський розповів деталі
За словами Зеленського, Сили оборони повністю контролюють ситуацію на Сумщині
фото з відкритих джерел

Українські захисники знищили російський прапор у селі Рижівка

Ворог спробував реалізувати операцію пропагандистського характеру у Рижівці Сумської області. Станом на ранок прапор терористів було знищено. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що сьогоднішній день розпочав з доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вони обговорили ситуацію на кожному з напрямків фронту.

Як зазначив президент, Сили оборони повністю контролюють ситуацію на Сумщині. Ворог продовжує використовувати диверсійні групи, які наші воїни успішно знищують.

«Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає», – додав він.

Нагадаємо, на фронті фіксується просування російських окупантів у районах Куп'янська, Сіверська, Часового Яру, та під Авдіївкою.

Українські сили здійснили контратаку на північ і північний схід від міста Харкова на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі. Українська організація Frontelligence Insight заявила, що спостерігала невелику кількість російських підрозділів, які прибули поблизу Сумської та Чернігівської областей, і оцінила, що ці війська наразі не можуть досягти значних результатів, якщо ці підрозділи здійснять наземну атаку на Україну.

Як повідомлялося, обмежені дозволи США на удари по цілях в Росії наданою зброєю скоротили площу безпечного простору країни-агресорки на 16%.

До слова, попри те, що розвідка уразила багатоцільовий винищувач окупантів Су-57, Росія все ще має значний авіапарк, здатний виконувати різноманітні бойові завдання за допомогою керованих ракет та авіаційних бомб.

Зазначимо, нині триває 838-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Сумщина Володимир Зеленський окупанти пропаганда

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