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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» зберігає більше сотні мішків із останками рашистів

    Тіла загиблих російських військових завантажили у вагони-рефрижератори - «Укрзалізниця» зберігає більше сотні мішків із останками рашистів
    Тіла загиблих російських військових завантажили у вагони-рефрижератори
    фото: Сергій Каразій/Facebook

    Раніше таких мішків було 300

    У рефрижераторах «Укрзалізниці» залишилося 107 мішків із останками російських солдатів, раніше їх було майже 300. Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко, пише «Бабель».

    Між Україною та Росією було два обміни тілами загиблих військових. Лещенко не уточнив, чи віддали решту тіл у рамках обміну.

    Як повідомлялося, російські окупанти терміново шукають додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання трупів своїх солдатів у Мелітополі. За даними української розвідки, переобладнаний у морг міський м'ясокомбінат вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати «вантаж 200».

    Нагадаємо, 14 червня в Запорізькій області відбувся черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців «Азовсталі» для гідного їх поховання

    Теги: росія Сергій Лещенко окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» зберігає більше сотні мішків із останками рашистів