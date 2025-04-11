Поклав руку на серце і привітався: Віткофф зустрівся з Путіним у Москві

На відео, яке опублікував Кремль, помітно, як Віткофф приклав руку до серця перед Путіним

До цього Стів Віткофф вже зустрівся у Санкт-Петербурзі з близьким радником Путіна Кирилом Дмітрієвим

Спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Росії та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.

На відео, яке опублікував Кремль, помітно, як Віткофф приклав руку до серця перед Путіним. Згодом вони потисли один одному руки та зробили спільне фото.

До цього Стів Віткофф вже зустрівся у Санкт-Петербурзі з близьким радником Путіна Кирилом Дмітрієвим.

Речник Путіна Пєсков зауважував, що Віткофф обговорить «українське врегулювання». Він також додав: зустріч, «яка буде тривати стільки, скільки знадобиться Путіну», є «хорошою можливістю передати позицію РФ» американському президенту Дональду Трампу. Однак Пєсков наголосив, що від зустрічі спецпредставника США й російського диктатора"«не варто чекати проривів», адже вона є, як він зазначив, продовженням дипломатичної роботи між двома країнами.

Нагадаємо, спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв приїжджав з візитом у Вашингтон. Вийшовши до преси Дмитрієв відзначив, що за останні два дні Росія та США зробили три кроки вперед. Він провів зустріч з представниками Сполучених Штатів у Вашингтоні. За його словами, багато гравців намагаються зірвати діалог Росії та США.

До слова, Делегації США та Росії під час зустрічі в Стамбулі 10 квітня погодилися забезпечити стабільне банківське обслуговування дипломатичних представництв. Сторони також обговорили проведення наступної зустрічі з цих питань найближчим часом. Дату та місце ще не визначили.