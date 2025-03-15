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Зеленський розповів, чим Україна змогла порадувати США на переговорах у Саудівській Аравії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський розповів, чим Україна змогла порадувати США на переговорах у Саудівській Аравії
Україна в Джидді пішла на дуже серйозний дипломатичний крок, вважає президент
фото: glavcom.ua

Президент описав, як минула зустріч у Джидді та настрій переговірників

США піднімали у Джидді територіальне питання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання «Главкома» під час зустрічі з журналістами. За словами глави держави, ідеться про досить складні для вирішення речі.

«Питання територій пов’язувати з першим кроком дуже складно. Я б не радив, бо це затягування процесу. Це довгий шлях, тому що питання територій – важке. Воно повинно вирішуватися потім. Але червоні лінії повинні бути озвучені одразу. І якщо на ці теми розмовляють американська і російська сторони, то нехай розмовляють», – озвучив свою позицію Зеленський.

Також президент описав, як минула зустріч у Саудівській Аравії та настрій переговірників.

«Не було ніяких додаткових умов. Реально, по-людськи, вони були щасливі, по-перше, тому, що ми були разом. По-друге, Україна пішла на дуже серйозний дипломатичний крок (погодилася на режим тиші, – ред.), від цього усі також були раді. Я не хочу постійно повторювати «Путін не хоче миру». Нехай Америка змусить Путіна зробити перший крок», – сказав президент.

Нагадаємо, 11 березня у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше Володимир Зеленський розповів про домовленості, які були досягнуті у Джидді. За словами президента, американська сторона хотіла, щоби Україна продемонструвала готовність до припинення війни.

До слова, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Тим часом росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».

Тим часом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні.

Як відомо, спецпредставник президента США з питань Близькому Сходу Стів Віткофф прилетів у Москву. Тут він збирається зустрітись з очільником Кремля Володимиром Путіним та переконати погодитися на припинення вогню в Україні.

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Теги: Стів Віткофф путін Саудівська Аравія Володимир Зеленський Україна президент Андрій Єрмак радник Андрій Сибіга Рустем Умєров росіяни Марко Рубіо міністр

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