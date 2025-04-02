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Спецпредставник Путіна зустрінеться із Віткоффом у США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Спецпредставник Путіна зустрінеться із Віткоффом у США
Віткофф та Дмітрієв обговорять шляхи зміцнення відносин між США та РФ
колаж: glavcom.ua

Візит російського посадовця стане першою поїздкою до США з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Генеральний директор російського суверенного фонду Кирило Дмітрієв цього тижня відвідає Вашингтон для зустрічі зі спецпредставником адміністрації Трампа Стівом Віткоффом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що цей візит стане першою поїздкою російського посадовця до США з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Дмітрієв, якого нещодавно призначили спеціальним представником президента РФ з питань інвестиційно-економічної співпраці з іншими країнами, планує обговорити з Віткоффом шляхи покращення відносин між Москвою та Вашингтоном у межах відновлення діалогу між державами.

 Зауважимо, що Дмітрієв ще з лютого 2022 року перебуває під санкціями США, Канади, ЄС, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії.

Нагадаємо, що Віткофф провів переговори у Москві у березні. За словами речника Кремля, через Віткоффа були передані «додаткові сигнали» Дональду Трампу. Проте, які саме – не розголошується.

До слова, спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф повідомив, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутись вже найближчими місяцями.

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Теги: Стів Віткофф США росія

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