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«РФ буде розширюватися – скільки дасть Бог». Колишній помічник Путіна розкрив справжні плани Кремля

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«РФ буде розширюватися – скільки дасть Бог». Колишній помічник Путіна розкрив справжні плани Кремля
Сурков: У «русского міра» немає кордонів
фото з відкритих джерел

Сурков наголосив, що стратегічні цілі РФ в Україні не змінилися після 24 лютого 2022 року

Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков, в інтерв’ю L’Express заявив, що Росія буде розширюватись стільки, скільки Бог дасть. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L’Express.

Суркову поставили питання щодо того, який результат можна вважати перемогою Росії в контексті переговорів, що розпочалися в Ер-Ріяді.

«Військовий або військово-дипломатичний розгром України. Поділ цієї штучної квазідержави на її природні фрагменти. На цьому шляху можуть бути маневри, уповільнення і паузи. Але ця мета буде досягнута», – сказав він.

Експомічник диктатора Путіна також наголосив, що стратегічні цілі РФ в Україні не змінилися після 24 лютого 2022 року, але тактичні цілі адаптувалися відповідно до розвитку ситуації та реалізації стратегії.

Сурков розповів якими він бачить кордони Росії: «У «русского міра» немає кордонів. «Русскій мір» є скрізь, де є російський вплив у тій чи іншій формі: культурний, інформаційний, військовий, економічний, ідеологічний, гуманітарний… Іншими словами, він скрізь. Масштаби нашого впливу дуже різняться від регіону до регіону, але вони ніколи не дорівнюють нулю. Тому ми будемо поширюватися в усіх напрямках, наскільки Бог дасть і наскільки ми будемо сильні. Головне – не захоплюватися і не брати на себе занадто великий шматок».

За його словами, європейська зброя, зокрема, французька, використовується проти Росії для підтримки маріонеткового режиму в Києві, який не спирається на більшість українського народу, а на його антиросійську меншість. Він вважає, що це є продовженням спроб Заходу силою колонізувати Україну.

«Україна – це штучне політичне утворення, в яке було втиснуто щонайменше три дуже різні регіони: південь і схід – російські; центр – російсько-неросійський; і захід – антиросійський. Вони не могли ужитися разом і ніколи не уживалися. Війна в Україні розділить росіян і антиросіян або, перефразовуючи Євангеліє, овець і козлів. Антиросійськість не виросте. Але він буде обмежений своєю історичною територією і перестане поширюватися», – сказав Сурков.

Нагадаємо, що росіяни звинувачували українців у зламі скриньки помічника російського президента Владислава Суркова. В Кремлі, коментуючи цей витік, устами прес-секретаря Путіна Дмитра Пескова заявили, що Сурков – талановитий хлопець, якому багато що приписують, але він не користується електронною поштою.

Дослідницька група Bellingcat проаналізувала 2337 повідомлень. Сенсаційних записів не було знайдено, втім деякий вміст скриньки, що стосується нашої країни, допомагає розібратись в хитросплетіннях кремлівської політики на українському напрямку.

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Теги: росія війна Владислав Сурков путін

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