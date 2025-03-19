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Росія та США проведуть переговори за результатами діалогу президентів: названо дату

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росія та США проведуть переговори за результатами діалогу президентів: названо дату
18 лютого делегації США та Росії зустрілись у Саудівській Аравії
фото з відкритих джерел

Як відомо, у лютому американська та російська делегації зустрічались у Ер-Ріяді

У Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями США та Росії за підсумками розмови президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна. Як інформує «Главком», про це заявив спецпредставник Трампа з питань Близького сходу Стів Віткофф в ефірі Fox News.

Повідомляється, що в Джидді 23 березня відбудуться переговори між США та Росією щодо домовленостей, які досягли під час розмови між Трампом та Путіним.

Зі слів Віткоффа, до Саудівської Аравії від США полетять радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц та держсекретар Марко Рубіо.  Він підкреслив, що домовленості щодо тимчасового припинення вогню містять удари по інфраструктурі загалом.

Спецпосланець Віткофф додав, що очікує підтримки обговорених домовленостей від України.

«Я, безумовно, сподіваюся, що українці погодяться на це. У нас, звичайно, є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це почнеться в неділю у Джидді», – сказав він.

Поки немає інформації, чи буде присутня Україна на цих переговорах та хто полетить в Джидду від російської сторони, оскільки РФ також офіційно не підтверджувала інформацію про нову зустріч.

Нагадаємо, 11 березня у місті Джидді у Саудівській Аравії пройшла зустріч делегацій України та США.

Наша країна висловила готовність прийняти пропозицію Штатів щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін.

Також українська та американська делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру.

А 18 лютого делегації США та Росії зустрілись у Саудівській Аравії. Вони обговорювали економічні та дипломатичні відносини між країнами. Представники РФ та США домовились про поновлення дипломатичних місій, призначення країн від послів.

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Теги: перемир'я Саудівська Аравія Стів Віткофф Марко Рубіо переговори росія

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